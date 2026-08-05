Se dispara la cifra de fallecidos en Venezuela por doble terremoto tras el más reciente balance oficial

El número de fallecidos por el doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio de 2026 se disparó a 6,125, según el nuevo balance oficial publicado este lunes por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, en sus redes sociales.

La cifra representa un incremento de 579 fallecidos respecto al conteo anterior, que se había mantenido congelado en 5,398 víctimas desde el 24 de julio, cuando se cumplió exactamente un mes de los dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 grados que golpearon la zona norte del país, con apenas 39 segundos de diferencia.

Un nuevo boletín que cambia de formato

El documento publicado por Rodríguez, denominado «Boletín Informativo Semanal - Etapa de Reconstrucción», modifica su estructura respecto a los balances anteriores.

Por primera vez elimina datos como el número de heridos, damnificados y edificios colapsados, e incorpora por primera vez la cifra de viviendas entregadas a los damnificados.

Jorge Rodríguez -hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez- detalló que 60,992 personas han sido atendidas en hospitales desde que ocurrieron los sismos.

El balance también registra 6,462 personas rescatadas y un total de 43,679 viviendas evaluadas.

De las 41,624 viviendas afectadas, el gobierno clasifica 25,325 como habitables, 9,866 como restringidas y 6,433 en alto riesgo.

En cuanto a la limpieza de escombros, las autoridades reportan haber retirado 346,755 toneladas, equivalentes al 16,51% del total generado por el desastre.

Solo 287 viviendas han sido entregadas a familias damnificadas.

La polémica cifra de desaparecidos

Uno de los puntos más controvertidos continúa siendo el número de personas en paradero desconocido.

El gobierno venezolano mantiene congelada desde el 25 de junio la cifra oficial de desaparecidos en apenas 157 personas, una cifra que organizaciones civiles y de derechos humanos consideran muy alejada de la realidad.

El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, reconoció cerca de 1,400 desaparecidos solo en su jurisdicción.

La plataforma ciudadana «Desaparecidos Terremoto Venezuela» ha denunciado la existencia miles de personas en paradero desconocido.

, mientras que el sitio Venezuela Reporta eleva esa estimación a 41,300.

La ONG venezolana Provea exigió el lunes al gobierno que actualizara tanto la cifra de fallecidos como la de desaparecidos, advirtiendo que no existe «un registro público que respalde» los datos oficiales.

El director global de la ONG Ayuda en Acción, Jorge Cattaneo, llegó a hablar el 24 de julio de cifras de «40,000, 50,000, 70,000» desaparecidos, aunque aclaró que las dificultades en las bases de datos -con denuncias duplicadas- complican el conteo real.

«Cuando se trata de personas desaparecidas y en una magnitud tan grande y tan grave, no es sencillo», señaló, en declaraciones recogidas por France 24.

Un desastre con consecuencias económicas de largo plazo

El impacto del doble terremoto se produce en un país que ya arrastraba una grave crisis económica y social antes del desastre, con infraestructura deteriorada y pobreza generalizada que amplificaron las consecuencias de los sismos.

Decenas de miles de personas permanecen en refugios improvisados en estadios, plazas y espacios verdes, con dificultades para acceder a agua potable y servicios básicos.

El Banco Mundial estimó los daños físicos directos en 19,600 millones de dólares -47% en viviendas residenciales, 27% en infraestructura y 26% en edificios no residenciales- y advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país durante la próxima década.

En el plano político, el gobierno venezolano y un sector de la oposición iniciaron el 1 de agosto un proceso de diálogo impulsado por EE.UU. para una transición, comprometiéndose a abordar esta semana en Caracas la atención a las víctimas de los sismos, así como temas relacionados con la democracia y las garantías políticas.