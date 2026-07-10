¡Le pide más de 40 millones! Tribunal falla a favor de la ex de Bad Bunny: ¿Por qué le demandó ella?

El Tribunal Supremo de Puerto Rico le asestó un golpe judicial a Bad Bunny al rechazar los intentos de su equipo legal de archivar la demanda que interpuso su exnovia, la abogada Carliz de la Cruz Hernández, quien reclama una compensación de al menos 40 millones de dólares por el uso no autorizado de su voz en dos de sus canciones más exitosas.

Según informaron fuentes locales, el máximo tribunal puertorriqueño determinó que la demanda «presentó hechos plausibles sobre la existencia de una obra original y creativa», lo que obliga a que el proceso continúe en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

El fallo, emitido el 8 de julio en una opinión de 50 páginas, no significa que Carliz haya ganado el caso de forma definitiva, pero sí representa un revés importante para el cantante: el tribunal se negó a desestimarlo y ordenó que se evalúen a fondo los méritos de la reclamación.

La historia detrás de esta disputa arranca en 2015, cuando Carliz y Benito Antonio Martínez Ocasio —nombre real del artista— todavía eran pareja. Según el expediente judicial, ambos acordaron que incorporar la frase «Bad Bunny baby» grabada con la voz de ella haría más original la identidad artística que él estaba construyendo. Carliz la grabó desde su teléfono celular a petición del cantante.

Esa grabación terminó convirtiéndose en uno de los sellos más reconocibles de su carrera: apareció en «Pa' ti» (2017), colaboración con Bryant Myers y primera canción que Bad Bunny grabó para Rimas Entertainment, y años después reapareció en «Dos mil 16», incluida en el álbum Un verano sin ti (2022). La demandante asegura además que su voz fue usada como introducción en conciertos del artista en Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana, sin que mediara autorización por escrito.

El punto de quiebre llegó el 5 de mayo de 2022, un día antes del lanzamiento de Un verano sin ti: representantes del cantante contactaron a Carliz y le ofrecieron apenas 2,000 dólares por los derechos de la frase. No hubo acuerdo, pero el disco se publicó al día siguiente con su voz incluida. El expediente judicial lo describe sin rodeos: «Se publicó y se vendió el disco que contenía la voz de la demandante sin importar si daba su consentimiento para el uso de su voz o no, es decir, su identidad».

Carliz, hoy abogada notaria, presentó la demanda en marzo de 2023 ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan contra Bad Bunny, su mánager Noah Kamil Assad Byrne, y las disqueras Rimas Entertainment y Rimas Classics. El desglose de lo que reclama incluye cinco millones de dólares por cada violación al derecho de atribución, cinco millones por cada violación al derecho de integridad, y montos similares por daños y perjuicios, enriquecimiento injusto, violación al derecho de imagen y daños derivados de los conciertos en Puerto Rico.

El fallo del Supremo tiene un matiz relevante: la reclamación vinculada a «Pa' ti» fue declarada prescrita, pues el tiempo legal para demandar por esa canción ya había expirado. Sin embargo, las reclamaciones relacionadas con «Dos mil 16» y el uso de su imagen en conciertos siguen completamente activas. Carliz y Benito se conocieron en 2011 mientras trabajaban juntos en el supermercado Econo de Vega Baja, Puerto Rico, antes de que él alcanzara la fama mundial, y su relación duró hasta 2016. Bad Bunny no se ha pronunciado públicamente sobre la decisión del tribunal.