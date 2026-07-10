«Me sacaste las lágrimas»: Cubana vuelve a abrazar a su familia en Cuba y emociona con su reencuentro

Una cubana emigrada llamada Daniela compartió el 2 de julio un video en TikTok que en pocos días tocó el corazón de miles de personas: su regreso a Cuba y el reencuentro con su familia, un abrazo cargado de años de distancia y de todo lo que la emigración se lleva por delante.

El clip de un minuto está acompañado por la canción «Yo Volveré», de El Uniko y Angel El White, cuya letra parece escrita para momentos exactamente como este: «en mi corazón, fueron tantas cosas que dejé, que yo no puedo olvidar menos, mis amigos, mi primer amor, mis sueños que atrás dejé, fueron tantos malos y buenos momentos que no olvidaré».

La sección de comentarios se convirtió en un pequeño río de emociones. Una seguidora escribió: «Niña me sacastes las lágrimas». Otra usuaria, Eli, no pudo contenerse: «Ayyy mi niña, me has hecho llorar que alegría por ti».

El video acumula miles de visualizaciones y likes, números que no reflejan del todo el peso emocional de lo que muestra, porque hay reacciones que no caben en estadísticas: los emojis de corazones y caritas llorando que inundaron la publicación hablan de una comunidad entera que se reconoce en esa escena.

Este reencuentro forma parte de una tendencia que no para de crecer en TikTok, donde cientos de cubanos emigrados documentan sus regresos a la isla tras años de separación. Otros videos similares han alcanzado cifras mucho mayores —como el de Yali, que rozó las 710,000 visualizaciones tras volver después de cuatro años y dos meses— pero todos comparten el mismo núcleo: el costo humano de una emigración masiva que desde 2021 ha sacado a más de un millón de cubanos de la isla, fracturando familias y comunidades enteras.