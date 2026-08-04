Llegada de sorpresa a Cuba: una joven regresa sin avisar y el abrazo con su mamá lo dice todo

Una joven cubana de la diáspora protagonizó un emotivo reencuentro con su familia al regresar a Cuba sin previo aviso, que compartió en en su cuenta @rossmely.valdes y en pocas horas acumuló miles de reacciones.

En el video, de un minuto y 15 segundos, la joven llega en auto a su barrio y su mamá ya está afuera de la casa, emocionada. Al verse, ambas se funden en un abrazo largo, con besos y lágrimas, antes de que la recién llegada continúe saludando a familiares, vecinos y amigos del barrio en una escena de reencuentro colectivo.

La grabación está musicalizada con la canción «Yo volveré», cuya letra resume con precisión lo que viven miles de cubanos separados de los suyos: «Voy a volver / A caminar la calle de mi barrio / Voy a llorar / Voy a sentir tristeza y voy a estar feliz / Porque a pesar de todo / No hay nada como mi gente y mi país».

Este reencuentro se suma a una tendencia que no da señales de agotarse en TikTok. En las últimas semanas, una cubana regresó el día del cumpleaños de su mamá tras cuatro años sin verse, y su madre creía que su hija viajaba a Las Vegas. El 27 de julio, un niño protagonizó otro reencuentro sorpresa en plena calle en Cuba.

En junio, una madre quedó paralizada de emoción al ver llegar a su hija y su nieta sin haberlo esperado, y otra joven casi se bajó del auto en movimiento de la emoción al arribar a su barrio. En mayo, el barrio entero salió a la calle a recibir a un emigrado cuyo regreso solo conocían sus padres y una vecina.

La canción que acompaña el video lo expresa sin rodeos: «Y aunque el tiempo pase eso nunca va a cambiar / Porque aquí en mi mente siempre tendrás un lugar / Y estoy orgulloso por haber nacido aquí / Porque soy cubano y cubano me voy a morir».