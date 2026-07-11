Delcy Rodríguez consulta a Marco Rubio hasta lo que publica en redes, revela The New York Times

Foto © Collage Facebook / Delcy Rodríguez y Facebook / Embajada de EE.UU. en Chile

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Marco Rubio controla efectivamente las finanzas de Venezuela, la distribución de sus recursos naturales y las decisiones de su gobierno, sin haber pisado el país desde que fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, según una extensa investigación de The New York Times publicada este sábado, basada en entrevistas con más de una docena de funcionarios de ambos gobiernos.

El reportaje describe al secretario de Estado como el «virrey de facto» de Venezuela, con un nivel de control sobre una nación soberana que no se veía desde que L. Paul Bremer III llegó a Bagdad en 2003 para administrar el Iraq ocupado por EE.UU.

El mecanismo central de ese dominio es financiero: el Tesoro estadounidense recibe los ingresos de la mayoría de las exportaciones venezolanas y los desembolsa gradualmente al país a través de bancos privados, en una relación que el propio diario compara con «padres entregando mesadas a hijos».

Rubio y su equipo fijan las condiciones sobre en qué puede gastarse ese dinero y quién puede recibirlo.

La presidenta interina Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, depende de esos fondos para pagar salarios y sostener la moneda nacional.

Rubio también supervisa las sanciones, decide qué empresas pueden operar en el país y ha priorizado la entrada de compañías estadounidenses sobre las europeas que ya trabajaban allí.

El control se extiende a la política exterior y hasta a las redes sociales. Cuando el canciller venezolano Yvan Gil publicó una condena al ataque de EE.UU. contra Irán, la administración Trump ordenó que se eliminara el mensaje. Gil lo borró horas después, en lo que el NYT califica como «una admisión de que Venezuela ya no fija su política exterior».

Rodríguez incluso somete sus borradores de publicaciones a la aprobación de Rubio antes de difundirlos, y cuando la cadena Fox News la contactó para una entrevista, ella respondió que Trump tendría que aprobarla primero.

La relación entre Rubio y Rodríguez arrancó en las primeras horas del 3 de enero, cuando el secretario de Estado la llamó por teléfono y le planteó una disyuntiva: cooperar con EE.UU. o enfrentar ataques a la infraestructura, las bases militares y los altos funcionarios venezolanos. Rodríguez aceptó.

Desde entonces, ambos se comunican en español por WhatsApp, intercambiando mensajes, felicitaciones de cumpleaños y fotografías.

Trump declaró que EE.UU. «gobernará Venezuela» hasta que haya una transición «segura, apropiada y juiciosa» de poder, y días después de la captura de Maduro dijo al NYT que esperaba que esa tutela se extendiera durante años.

En el Despacho Oval, el presidente llegó a bromear con enviar a Rubio permanentemente a Caracas como su próximo líder.

Los terremotos del 24 de junio, que dejaron más de 3,800 muertos, complicaron el plan de tres fases de Rubio: recuperar la economía, estabilizar el país y transitar hacia la democracia.

EE.UU. envió 900 militares, comprometió casi 400 millones de dólares en ayuda y entregó efectivo directamente al gobierno venezolano. «Es un retroceso en ese sentido», reconoció el propio Rubio.

La colaboración también tiene una dimensión de seguridad: en junio, fuerzas estadounidenses usaron inteligencia proporcionada por el gobierno de Rodríguez para matar en un ataque con misil a Niño Guerrero, uno de los líderes del Tren de Aragua, en el sur de Venezuela, en la primera operación militar conjunta entre ambos países en décadas.

El futuro político permanece sin definir. María Corina Machado, la líder opositora más popular del país, ha sido marginada por Rubio por temor a desestabilizar al aparato militar y de seguridad.

Cuando el NYT preguntó a Rodríguez en mayo cuándo convocaría elecciones, respondió: «No sé. En algún momento.» La decisión, concluye el reportaje, no está en sus manos sino en las de Rubio.