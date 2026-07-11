Marco Rubio lanza advertencia al régimen cubano: «Reformas reales antes de que sea demasiado tarde»

En el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, emitió este sábado un comunicado oficial del Departamento de Estado con una advertencia directa a la dictadura cubana: «Los líderes de Cuba deben simplemente comprometerse con reformas reales, paz y prosperidad, antes de que sea demasiado tarde».

El documento, titulado Five Years After the July 11 Demonstrations, Cubans Deserve A Better Future, recuerda que hace cinco años miles de cubanos salieron a las calles en más de 50 ciudades en las manifestaciones antigubernamentales más masivas desde 1959, y que el régimen respondió golpeando a manifestantes pacíficos y arrestando a miles de ciudadanos comunes.

«Hasta el día de hoy, cientos de cubanos permanecen injustamente detenidos por el simple pecado de pedir derechos básicos, oportunidades y dignidad», escribió Rubio, reiterando el llamado a la liberación inmediata de todos los presos políticos en la isla.

Según organizaciones de derechos humanos como Prisoners Defenders y Justicia 11J, en mayo de 2026 había 1,281 presos políticos en Cuba, de los cuales al menos 338 cumplen condenas directamente relacionadas con las protestas del 11J.

El secretario de Estado describió la economía cubana como en «caída libre» tras décadas de represión y mala gestión, con la población sufriendo apagones, hambre y privaciones.

Ese diagnóstico coincide con una realidad verificable: el 6 de julio se registró un apagón nacional que dejó sin electricidad a 9.6 millones de personas, el tercero de alcance total en lo que va de año, con cortes de hasta 87 horas consecutivas en Matanzas y 72 horas en Granma.

Rubio afirmó que la administración Trump ha ofrecido al régimen ayuda humanitaria, asistencia para la reconstrucción y «la promesa de una nueva relación» entre ambos países, condicionada a reformas políticas y económicas reales.

Sin embargo, acusó a la nomenclatura cubana de rechazar cualquier cambio significativo: «El régimen y sus élites corruptas continúan negándose a cualquier esfuerzo de reforma significativa, priorizando perpetuar su control total sobre el pueblo cubano y su adhesión dogmática a su fracasada e ideología marxista moralmente en bancarrota».

El comunicado también aborda la dimensión de seguridad nacional. Rubio acusó al régimen de albergar operaciones militares, de inteligencia y de terrorismo de países enemigos de Estados Unidos a menos de 100 millas de su territorio, y de apoyar redes subversivas dentro del propio país.

Esta declaración llega tras una escalada sostenida de presión estadounidense a lo largo de 2026.

La administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen cubano desde enero, incluyendo la Orden Ejecutiva 14404 firmada el 1 de mayo, las sanciones contra el conglomerado militar GAESA en mayo y una nueva ronda el 23 de junio contra cinco entidades vinculadas al aparato militar, entre ellas RAFIN S.A. y el Banco Financiero Internacional.

El régimen cubano aprobó en junio un paquete de 176 reformas económicas -que incluyen banca privada y ampliación de la inversión extranjera-, pero el Departamento de Estado las calificó de «señales de humo superficiales», parte de una estrategia para proyectar apertura sin renunciar al control.

El aniversario del 11J llega además en un momento de nueva ola de protestas en Cuba. En junio se registró un récord histórico de 107 manifestaciones callejeras, casi el doble del máximo anterior, y en julio continuaron las protestas en barrios como Jaimanitas con consignas de «¡Abajo la dictadura!».

«Estados Unidos continuará usando todas las herramientas a nuestra disposición para abordar las amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista cubano, y para impulsar las reformas económicas y políticas que den a Cuba un futuro mejor», concluyó Rubio en el comunicado.