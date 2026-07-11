"No me arrepiento de cómo vine": Habla el cubano que secuestró un avión para llegar a EE.UU. y pasó 22 años preso

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Maikel Guerra Morales, el cubano que cumplió 22 años en una prisión federal de Estados Unidos por participar en el secuestro de un avión en Cuba en 2003, quedó en libertad tras una orden judicial que obligó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a soltarlo en un plazo de 24 horas, según informó Telemundo 51.

Guerra salió el jueves pasado con un grillete electrónico y bajo supervisión migratoria, y fue recibido por su madre y su hermano mayor, a quienes no veía desde su detención en diciembre.

«Si el juez no se pone duro, ICE no me suelta», dijo al periodista Alexis Boentes.

El juez federal John E. Steele, del Tribunal Federal del Distrito Medio de Florida, concedió un recurso de hábeas corpus presentado por los abogados de Guerra y determinó que el Gobierno no podía mantenerlo detenido indefinidamente si su deportación no era viable en un plazo razonablemente previsible.

El caso se remonta al 19 de marzo de 2003, cuando Guerra y al menos otros 11 cubanos -liderados por su hermano Alexis Norniella Morales- tomaron el control de un avión DC-3 de la empresa estatal cubana Aerotaxi poco después de despegar de Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, con destino a La Habana.

A bordo viajaban 37 personas entre pasajeros, tripulantes y un escolta.

Los secuestradores utilizaron armas blancas para exigir que la aeronave fuera desviada hacia Estados Unidos. Cazas de la Guardia Nacional Aérea de Florida escoltaron el avión hasta el aeropuerto de Cayo Hueso, donde aterrizó poco después de las ocho de la noche. Nadie resultó herido y los hombres se entregaron a las autoridades.

Guerra fue condenado a 264 meses -22 años- de prisión federal por piratería aérea e interferencia con la tripulación de una aeronave, pena que cumplió íntegramente.

Sobre lo que vivió en estos años, habló sin rodeos: «No me arrepiento de la forma en que vine, porque vine por libertad y ese era mi sueño. Pero me arrepiento de que mi juventud haya sido de esta manera: más de 20 años preso. Es algo que no voy a olvidar. Ha sido mucho sufrimiento, una experiencia que me llevo por dentro».

Tras salir de prisión se estableció en Texas. A finales de 2025 viajó a Sarasota para despedir el año junto a su madre, pero el 30 de diciembre agentes de ICE lo detuvieron en el aeropuerto con el argumento de deportarlo a México.

Permaneció 33 días en el centro de detención conocido como «Alligator Alcatraz» y luego fue trasladado al Centro de Procesamiento de Krome, en el sur de Florida.

El juez Steele señaló que el gobierno llevaba más de tres años desde la orden de deportación y más de seis meses desde la detención sin poder articular un plan concreto de expulsión, y que no presentó pruebas de que México hubiera aceptado recibirlo.

«La ley es clara en este asunto. El Gobierno no puede encerrar a personas en una celda indefinidamente como solución alternativa a un proceso de deportación estancado», escribió el magistrado en su resolución.

Guerra cuenta con protección bajo la Convención contra la Tortura, concedida en mayo de 2022, que impide su deportación directa a Cuba al reconocer que allí podría ser sometido a tratos inhumano.

«No debo ser deportado a un tercer país. No puedo ir a Cuba, no puedo ir a un país que tenga relaciones con Cuba», afirmó.

Su caso no es el único. Adermis Wilson González, otro participante en el mismo secuestro, fue deportado a México en septiembre de 2025 tras ser detenido por ICE en Houston, porque Cuba rechazó su repatriación.

Bajo la actual administración Trump, Estados Unidos ha deportado al menos 4,353 cubanos a México entre enero de 2025 y marzo de 2026.

Guerra permanece bajo supervisión de ICE y podría ser detenido nuevamente si el Gobierno logra demostrar que existe un destino dispuesto a recibirlo.

Por ahora, tiene claro cuál es su próximo paso: «Luchar. Este es el país de las oportunidades y sí se puede».