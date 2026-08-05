Deportan a cubano condenado por fraude y robo de vehículos en EE.UU.

Un ciudadano cubano con antecedentes penales por fraude electrónico y robo de vehículos fue deportado de Estados Unidos, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como parte de una nueva relación de inmigrantes expulsados del país tras cumplir condenas por distintos delitos.

Se trata de Omar Loaces González, cuya deportación ocurrió el 17 de julio, según un comunicado divulgado por el DHS el pasado 31 de julio, en el que la agencia destacó la expulsión de varios inmigrantes con historial criminal mientras defendía que los índices de delincuencia en Estados Unidos han disminuido durante la administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo con el DHS, el cubano contaba con condenas por robo de vehículos y fraude electrónico (wire fraud), delitos que motivaron su inclusión en la lista de inmigrantes deportados con antecedentes penales. El comunicado no precisa el país al que fue deportado el cubano.

El caso de Loaces González ya había llamado la atención semanas antes. El 12 de junio, la oficina de ICE New Orleans anunció su arresto e informó que permanecía bajo custodia migratoria a la espera de procedimientos adicionales. En una publicación de U.S. Law Enforcement se menciona que la agencia precisó que el cubano tenía una condena previa por fraude electrónico, un delito federal que consiste en utilizar llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto u otros medios de comunicación electrónicos para obtener dinero o bienes mediante engaño.

Los registros judiciales muestran que Loaces González se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico relacionado con el fraude a los programas federales Paycheck Protection Program (PPP) y Economic Injury Disaster Loan (EIDL), creados para asistir económicamente a empresas afectadas por la pandemia de COVID-19. La investigación determinó que pretendía apropiarse de 342,877 dólares, de los cuales obtuvo 210,832 dólares. Además, su historial criminal incluía condenas previas por robo mayor de un vehículo de motor, transporte ilegal de combustible y conducir un vehículo comercial sin la licencia correspondiente.

Durante la sentencia, el tribunal reconoció los argumentos de la defensa sobre su entorno familiar, pero concluyó que la gravedad del fraude cometido contra programas de ayuda pública durante la pandemia, junto con sus antecedentes penales, justificaban una pena superior a la recomendada por las guías federales. Finalmente, la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito confirmó la condena de 31 meses de prisión.

La deportación del cubano fue incluida por el DHS en un comunicado en el que la administración Trump aseguró que los homicidios, robos de vehículos, robos y otros delitos han registrado descensos durante el primer semestre de 2026. La subsecretaria del DHS, Lauren Bis, atribuyó esa reducción, en parte, a la expulsión de inmigrantes con antecedentes penales.