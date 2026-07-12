Fugitivo del mayor escándalo de corrupción de la Marina de EE.UU. revela cómo huyó a Cuba en un jet privado

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Leonard Glenn Francis, el contratista malasio conocido como "Fat Leonard" y cerebro del mayor escándalo de corrupción en la historia de la Marina de Estados Unidos, reveló por primera vez cómo utilizó Cuba como escala en su espectacular fuga de la justicia estadounidense en 2022, convencido de que la isla le ofrecería una ruta segura hacia Venezuela.

En una entrevista exclusiva concedida a The Washington Post, la primera que ofrece en doce años, Francis narró desde la Institución Correccional Federal de Lompoc (California), donde cumple una condena de 15 años de prisión, los detalles de una evasión que mantuvo en vilo a las autoridades estadounidenses durante más de dos semanas.

Una fuga con escala en La Habana

La madrugada del fin de semana del Día del Trabajo de 2022, Francis aprovechó la ausencia del guardia encargado de vigilarlo durante su arresto domiciliario en San Diego para quitarse la tobillera electrónica y escapar.

Tomó un vehículo de transporte por aplicación hasta la frontera con México, cruzó a pie hacia Tijuana y abordó un jet privado Gulfstream que lo esperaba para iniciar una ruta con destino final a Venezuela.

Antes, sin embargo, eligió hacer una parada en Cuba.

Según explicó, tomó esa decisión por dos razones: la percepción de que la isla no extradita a fugitivos reclamados por Estados Unidos y la existencia de vuelos directos desde La Habana hacia territorio venezolano.

El avión realizó dos escalas en México para repostar combustible y conseguir que un funcionario migratorio sellara su nuevo pasaporte malasio sin hacer preguntas. Esa misma noche aterrizó en La Habana, donde ingresó al país como un turista más.

Varios días oculto en Cuba

Francis permaneció varios días en la capital cubana mientras intentaba conseguir un vuelo hacia Venezuela.

El 6 de septiembre de 2022, apenas dos días después de la fuga, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos lo declaró oficialmente prófugo y ofreció una recompensa de 40,000 dólares por información que condujera a su captura.

Pese a que ya pesaba sobre él una Notificación Roja de Interpol, aseguró que cuando finalmente abordó un vuelo desde La Habana con destino a la isla de Margarita, el sistema migratorio cubano detectó la alerta, pero el funcionario de inmigración le permitió viajar.

Captura en Venezuela

La fuga terminó el 20 de septiembre de 2022, cuando fue detenido en el aeropuerto de Caracas tras permanecer 16 días prófugo.

Las autoridades venezolanas lo recluyeron durante 14 meses en El Helicoide, la sede del SEBIN conocida por albergar presos políticos y detenidos de alto perfil.

Francis relató que inicialmente permaneció en una celda que describió como «una mazmorra», infestada de cucarachas y ratas. Sin embargo, aseguró que su situación cambió conforme aumentó su valor como ficha de negociación entre Caracas y Washington.

Según su testimonio, incluso el médico personal de Nicolás Maduro supervisó su tratamiento médico antes de ser trasladado a un área privilegiada del centro penitenciario.

En diciembre de 2023, Venezuela lo entregó a Estados Unidos como parte del intercambio de prisioneros que permitió la liberación del empresario colombiano Alex Saab, aliado del chavismo acusado de lavado de dinero en Miami, además de diez ciudadanos estadounidenses detenidos en ese país.

El hombre detrás del mayor escándalo de corrupción de la Marina estadounidense

Leonard Glenn Francis fue durante años el principal contratista logístico de la Marina de Estados Unidos en Asia a través de su empresa Glenn Defense Marine Asia (GDMA).

Las autoridades estadounidenses lo consideran el cerebro de una red de corrupción que durante más de dos décadas sobornó a decenas de oficiales con prostitutas, hoteles de lujo, champán, viajes y cenas exclusivas a cambio de información confidencial y contratos inflados para abastecer a buques de guerra en puertos asiáticos.

El escándalo provocó la investigación de más de 90 almirantes y decenas de oficiales de la Marina. En total, unas 40 personas fueron procesadas, aunque Francis es hoy el único que continúa en prisión.

Busca un indulto de Trump

A sus 61 años, Francis prepara ahora una solicitud de indulto dirigida al presidente Donald Trump.

Afirma que la investigación estuvo marcada por errores de los fiscales del Departamento de Justicia durante la administración Biden y sostiene que esos fallos afectaron el proceso judicial.

Además, asegura que padece cáncer de riñón en etapa 4 y teme no sobrevivir hasta la fecha prevista para recuperar la libertad, a finales de 2030.

Consultada por The Washington Post, la Casa Blanca evitó pronunciarse sobre el caso y se limitó a señalar que «el presidente Trump es quien toma la decisión final sobre todas las acciones relacionadas con la clemencia».