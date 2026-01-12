Gobierno de Venezuela anuncia liberación de 116 presos políticos pero... ¿Qué dicen organizaciones de DDHH?

Algunos de los presos políticos liberados esta madrugada, varios de ellos mujeres

El Gobierno de Venezuela anunció este lunes la liberación de 116 presos políticos, según un comunicado oficial del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.

Sin embargo, se trata de una cifra que, hasta el momento, no ha sido confirmada en su totalidad por las organizaciones de derechos humanos, que hablan de un proceso lento, fragmentado y marcado por la opacidad.

De acuerdo con el documento oficial, “en las últimas horas se han concretado 116 nuevas excarcelaciones, sumadas a 187 otorgadas durante el mes de diciembre de 2025”.

El texto sostiene que las medidas “han beneficiado a personas privadas de libertad por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación”, una formulación eufemística en los pronunciamientos del Ejecutivo venezolano para referirse a presos políticos.

Sin embargo, las ONG especializadas en el seguimiento de la represión en Venezuela rebajan considerablemente las cifras.

El Foro Penal, una de las principales organizaciones que documenta detenciones arbitrarias en el país, ha confirmado hasta ahora la excarcelación de 24 presos durante la madrugada de este lunes.

La cifra eleva a 41 el número total de liberados desde que el Gobierno anunciara la semana pasada un “gesto” de liberación masiva.

En su comunicado, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario afirma que las excarcelaciones forman parte de una “revisión integral de causas” iniciada “voluntariamente” por Nicolás Maduro y continuada bajo la dirección de Delcy Rodríguez Gómez, como presidenta encargada.

“El Estado venezolano reafirma así su fortaleza institucional y el compromiso de impartir justicia en ejercicio de su soberanía”, señala el texto, fechado en Caracas este mismo lunes.

Mientras tanto, las ONG insisten en que la única verificación válida es la salida efectiva de los detenidos, sin condicionamientos ni silencios forzados, y advierten que la situación de los presos políticos en Venezuela sigue siendo crítica.

Liberaciones parciales y verificaciones en curso

Las excarcelaciones confirmadas se produjeron en los centros penitenciarios El Rodeo I y La Crisálida (Las Crisálidas), ambos ubicados en Caracas.

Entre los liberados se encuentran dos ciudadanos italianos -el cooperante Alberto Trentini y el empresario Mario Burlò- así como el ciudadano hispano-venezolano Alejandro González, exmarido de la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel.

Foro Penal señaló que continúa verificando otros posibles casos.

“Estamos verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada”, informó la organización en su cuenta de X, donde publicó la lista de las 24 personas cuya liberación pudo confirmar.

El caso de Alejandro González y Rocío San Miguel

La excarcelación de Alejandro González ha generado especial atención. González, militar retirado del Ejército venezolano, fue detenido el 9 de febrero de 2024, el mismo día que Rocío San Miguel.

En ese momento trabajaba como gerente para la empresa petrolera Chevron en Venezuela, donde se encargaba de coordinar los vuelos de empleados y directivos.

Las autoridades lo acusaron de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la justicia y asociación para delinquir, cargos que organizaciones de derechos humanos calificaron como infundados.

Rocío San Miguel, reconocida analista del estamento militar venezolano y crítica del poder, fue excarcelada el pasado 10 de enero, junto a cuatro ciudadanos españoles, tras permanecer dos años detenida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), El Helicoide. Se le acusaba de formar parte de una presunta conspiración contra el entonces presidente Nicolás Maduro.

Ciudadanos italianos regresan a su país

Los dos ciudadanos italianos liberados, Alberto Trentini y Mario Burlò, viajan ya de regreso a Italia en un avión del Estado italiano, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país. Está previsto que lleguen entre la noche de este lunes y la mañana del martes.

A su llegada a la embajada italiana, ambos declararon a medios locales: “Nos han tratado bien, no nos han torturado”, según reportes desde Roma.

Fue allí donde se enteraron de los acontecimientos políticos que rodearon su excarcelación.

Contexto político y anuncio oficial

El anuncio del Gobierno venezolano se produce tras la captura y extracción de Nicolás Maduro durante una incursión militar de Estados Unidos, un hecho que desató una crisis política de gran magnitud.

En ese contexto, el Ejecutivo anunció la liberación de un “número importante” de presos políticos como un gesto hacia la paz y la “unión nacional”.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que la medida buscaba “colaborar en el esfuerzo” de la reconciliación nacional.

No obstante, las excarcelaciones se han producido de manera gradual y con fuertes restricciones, según denuncian familiares y defensores de derechos humanos.

Goteo de cifras y libertades condicionadas

Cuatro días después del anuncio inicial, el Ministerio de Servicios Penitenciarios difundió el comunicado en el que eleva la cifra a 116 excarcelaciones, pero las organizaciones humanitarias advierten que muchas de esas liberaciones aún no se han materializado.

Además, quienes ya han salido de prisión enfrentan condiciones restrictivas, como prohibiciones para hablar públicamente de sus casos, presentaciones periódicas ante tribunales o limitaciones de movilidad.

La falta de transparencia no es nueva. En Navidad y Año Nuevo, el Gobierno anunció medidas similares para 187 detenidos, cifras que tampoco se concretaron plenamente. Para las ONG, la inconsistencia en los números y la ausencia de información verificable se ha convertido en una constante cada vez que el chavismo recurre a liberaciones en momentos de alta tensión política.

Más de 800 presos políticos y creciente preocupación

Según Foro Penal, hasta la semana pasada existían al menos 800 presos políticos en Venezuela, aunque otras organizaciones elevan la cifra a más de mil. Las detenciones arbitrarias, denuncian, no han cesado, incluso en medio de los anuncios de excarcelaciones.

Este domingo, decenas de familiares durmieron frente a varias cárceles del país para exigir la liberación de todos los presos políticos. La angustia se ha intensificado tras la muerte de Edison Torres, ocurrida en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana, en la llamada Zona 7 de Boleíta.

El Ministerio Público informó que el fallecimiento se produjo por una “descompensación súbita de salud”, una explicación que ha generado alarma entre familiares y activistas, preocupados por las condiciones de reclusión y la atención médica de los detenidos.