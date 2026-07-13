Padre denuncia delito en bóveda de su hijo en cementerio de Sancti Spíritus: «Robaron cosas de valor sentimental»

Padre denuncia robo en la bóveda de su hijo en cementerio de Yaguajay Foto © Collage Facebook/José Ariel Olivera

Vídeos relacionados:

José Ariel Olivera denunció este lunes, a través del grupo de Facebook «REVOLICO YAGUAJAY 2026», que trabajadores del cementerio de Yaguajay, en la provincia de Sancti Spíritus, irrumpieron en la bóveda de su hijo fallecido y sustrajeron objetos de gran valor sentimental.

Según relató Olivera, los responsables —que según el denunciante son empleados del propio camposanto— falsificaron una llave para acceder a la bóveda y robar las pertenencias que la familia había dejado junto a los restos de su hijo.

«Dos señores, si se les puede llamar así, lo que son unas ratas, los llamados guasanga, trabajadores del cementerio de Yaguajay, quienes hicieron un robo con fuerza falsificando una llave de mi bóveda», escribió el padre en su publicación.

Olivera acudió a la policía, que logró recuperar una parte de los objetos sustraídos, pero no todos.

«Se recuperaron algunas cosas; el resto, que tiene un valor sentimental, ni dijo qué le hizo», lamentó, refiriéndose a lo que ya no podrá recuperarse.

Lo que más indigna al padre es la respuesta de las autoridades: los detenidos fueron liberados y regresaron a trabajar en el mismo cementerio donde cometieron el robo.

«Los liberaron como si no hubiera hecho nada y los dejan trabajando en el cementerio, ladrones», denunció.

Olivera responsabiliza directamente al gobierno cubano por la impunidad: «Este gobierno no hace nada y los dejan en sus puestos de trabajo».

El padre asegura que irá «hasta el final» en su exigencia de justicia y llama a otros familiares a revisar las bóvedas de sus seres queridos en ese cementerio, advirtiendo que podría haber más víctimas.

«Compartan por favor, justicia para todos los que han sido víctimas de robo en ese lugar y justicia para mi hijo», concluyó Olivera en su publicación.

El caso no es aislado. En agosto de 2024, vecinos del reparto Kilo 12, en la capital espirituanense, encontraron un cráneo humano en la calle tras confirmarse robos de restos mortales del cementerio municipal, presuntamente para ceremonias religiosas.

En junio de este año, una familia denunció vandalismo y profanación de nichos en el Cementerio de Colón de La Habana, con restos óseos expuestos y tapas rotas.

Además, en mayo, se alertó sobre saqueos de jardineras de mármol y crucifijos en el cementerio de Pinar del Río.