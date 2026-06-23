«Ya no respetan ni a los muertos»: familia denuncia vandalismo en el Cementerio Colón

Una familia cubana denunció públicamente el vandalismo y profanación de nichos familiares en el Cementerio de Colón de La Habana, en un video que recorre el área privada donde descansan los restos de sus abuelos y otros parientes.

La publicación fue realizada el lunes por Ingrid Torres en Facebook, quien etiquetó a Gloria Ordaz y a más de 20 personas. En el video, el hombre recorre el sitio donde descansan sus seres queridos y muestra nichos completamente desbaratados, tapas rotas, restos óseos, y objetos funerarios tirados en el suelo.

«El domingo pasado vinimos Ingrid y yo, estaba cerrado y no estaba esto, esto fue en esta semana», relata el hombre mientras graba las imágenes.

Los vándalos intentaron abrir los nichos de la abuela —a quien la familia llama «Mima»— y de «Pipo», pero no lo lograron porque habían sido cementados previamente. «Mira la de Mima cómo la partieron, pero yo la había cementado y no la pudieron sacar», dice el familiar entre el llanto. Otros nichos del área, correspondientes al abuelo y al tío Julio, sí sufrieron daños graves.

«Esta es la sociedad que construimos, esta es la sociedad que dicen ellos que es buena... no hay dignidad ni para los muertos», afirma el hombre en el video, visiblemente consternado.

Ingrid Torres acompañó las imágenes con un texto en el que vincula el hecho con la crisis sistémica del país: «No hay valores ni respeto ni para los muertos. Es duro ver cómo se ha denigrado el ser humano al punto de llegar a hacer esto». También señaló que el área vandalizada es un «lugar privado dentro del Cementerio Colón» donde descansan sus abuelos paternos y otros familiares.

Facebook / Ingrid Torres

La denuncia no es un caso aislado. En abril de 2026, la periodista independiente Camila Acosta documentó restos humanos esparcidos entre escombros dentro del propio Cementerio de Colón. En enero de ese mismo año, la familia del músico Paulito FG denunció vandalismo en su tumba dentro del mismo recinto.

En febrero de 2026, el cementerio municipal de Mayabe, en Holguín, fue denunciado por nichos rotos y restos óseos expuestos. En mayo, se reportaron robos de jardineras de mármol y la destrucción de juguetes en la tumba de una niña en Pinar del Río.

El patrón responde a múltiples motivaciones: robo de materiales de construcción como mármol, bronce y hierro, así como, en algunos casos, el robo de restos óseos vinculado a prácticas religiosas afrocubanas. La crisis económica agrava la situación al reducir la vigilancia y el mantenimiento institucional.

La Necrópolis Cristóbal Colón, fundada en 1876 y declarada Monumento Nacional, es el principal cementerio de La Habana y uno de los más importantes de América Latina. Pese a su valor patrimonial, el régimen cubano reconoció en 2018 que los más de 800 cementerios del país estaban en estado de colapso. Desde entonces, las denuncias se han multiplicado en todas las provincias sin que las autoridades de Servicios Comunales hayan dado respuestas efectivas.

«Necesitamos recuperar al cubano de hace 68 años atrás: respetuoso, trabajador, de palabra firme, luchador y sobre todo familiar. Hoy en Cuba se vive una situación de sobrevivencia», escribió Torres.