Muere Raúl Roa Kourí, el exdiplomático cubano hijo de Raúl Roa

Vídeos relacionados:

Raúl Roa Kourí, diplomático de larga data del régimen cubano, falleció este domingo a los 89 años, a pocos días de haber cumplido los 90, según confirmaron en redes sociales el embajador cubano en Bélgica y la institución que él mismo presidía en sus últimos años.

Era hijo único de Raúl Roa García, el llamado «Canciller de la Dignidad», quien ocupó la cancillería cubana entre 1959 y 1976 y se convirtió en uno de los intelectuales más emblemáticos de la Revolución.

La noticia fue dada a conocer por Juan Antonio Fernández Palacios, embajador cubano ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea, quien expresó en sus redes sociales: «Consternado por la triste e inesperada noticia del fallecimiento de Raúl Roa Kouri. Lo recordaremos como el intelectual y diplomático sagaz, verbo culto y mente brillante. De él aprendimos en las tribunas de la ONU, desde Nueva York a Ginebra. Condolencias profundas».

La junta directiva de la Cátedra Honorífica «Raúl Roa García» del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, que el propio Roa Kourí presidía, también confirmó su partida y la calificó de «pérdida sensible para la diplomacia cubana y para todos quienes tuvimos el privilegio de conocer su ejemplar vocación de servicio, su integridad, su sabiduría y su permanente compromiso con la preservación y difusión del pensamiento y la obra de Raúl Roa García».

Nacido en La Habana el 9 de julio de 1936, Roa Kourí dedicó más de tres décadas al servicio exterior del régimen cubano.

Su cargo más prolongado fue el de embajador ante la ONU en Nueva York, puesto que desempeñó durante 14 años.

Además, ejerció funciones diplomáticas en Praga, París, Roma, Ciudad de México, Brasilia y Santiago de Chile, y fue también embajador ante la Santa Sede, viceministro de Relaciones Exteriores y secretario permanente para asuntos del Consejo de Ayuda Mutua Económica.

Dominaba cinco idiomas —español, inglés, francés, italiano y portugués— y fue colaborador habitual de publicaciones como Bohemia, Casa de las Américas, La Gaceta de Cuba y Opus Habana, además de los diarios habaneros El Mundo y Revolución.

Como escritor, dejó títulos como La Batalla en Ginebra (1989), En el Torrente —Premio Casa de las Américas 1999— y Memoria de Mundos Varios (2012).

Su muerte se produce apenas siete días después del 44 aniversario del fallecimiento de su padre, ocurrido el 6 de julio de 1982, con quien compartió no solo el nombre sino la vocación de hacer de la palabra un instrumento de la política exterior cubana.