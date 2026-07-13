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El artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara permanece desaparecido, una semana después de ser sacado de la prisión de Guanajay, en Artemisa, por agentes de la Seguridad del Estado.

Una actualización publicada en los perfiles de Facebook del preso político y de la activista Anamely Ramos, detalla que ni la familia de Luis Manuel, ni sus amigos, han podido verlo ni han recibido información oficial sobre su paradero.

El traslado forzoso ocurrió el 7 de julio, entre las 17:00 y las 18:00 horas, sin notificación alguna a sus allegados.

Su condena de cinco años —impuesta en junio de 2022 por cargos de «ultraje a los símbolos de la patria», «desacato» y «desórdenes públicos»— venció formalmente el 9 de julio de 2026, pero el régimen no lo liberó ni informó dónde se encontraba.

Ese mismo día, el artista logró contactar brevemente a Ramos desde un teléfono de la Seguridad del Estado, con la llamada en altavoz y bajo supervisión directa. En esa conversación, no pudo revelar su ubicación.

Según explicó Ramos, permanecerá en ese lugar no revelado mientras avanza su solicitud de parole individual para viajar a Estados Unidos, actualmente la única vía legal disponible para cubanos tras la cancelación del programa colectivo CHNV por la administración Trump en marzo de 2025.

La propia Seguridad del Estado preguntó activamente durante la llamada por el estado de ese proceso, lo que activistas interpretan como una señal de que el régimen busca acelerar un exilio forzado.

Ante la situación, la organización Cubalex presentó un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Provincial Popular de Artemisa, argumentando detención ilegal por haber cumplido la condena.

Sin embargo, el Tribunal Provincial Popular de La Habana permaneció cerrado un viernes laborable, impidiendo la presentación de un nuevo recurso.

Cubalex remitió la solicitud por correo electrónico al Tribunal Provincial y al Tribunal Supremo Popular, aunque ha documentado que las direcciones oficiales habilitadas para estos trámites se encuentran inactivas o bloquean los mensajes.

«Esta situación constituye una nueva vulneración del derecho de acceso a la justicia y agrava la indefensión de Luis Manuel, cuyo paradero continúa sin ser informado oficialmente», denunció la organización.

Cabe recordar que el Tribunal Supremo Popular ya había rechazado un habeas corpus previo el 7 de abril de 2026, alegando que Luis Manuel Otero Alcántara representaba un «peligro social».

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó una Acción Urgente bajo el expediente AU Núm. 2357/2026, a solicitud de Cubalex, y fijó el 25 de julio de 2026 como plazo para que el Estado cubano rinda un informe oficial sobre su paradero.

Amnistía Internacional denunció formalmente la desaparición forzada y exigió su liberación inmediata e incondicional. La organización lo reconoce como preso de conciencia desde 2021.

El 10 de julio, Maykel Castillo «Osorbo» fue sacado de la prisión Kilo 8 en Pinar del Río sin notificación a su familia y con paradero igualmente desconocido, replicando el mismo patrón.

Otero Alcántara ya fue víctima de una desaparición forzada previa en julio de 2021, registrada por la ONU bajo el expediente AU 1208/2021, lo que convierte el episodio actual en un patrón reiterado del régimen cubano.

«Mientras no exista una confirmación directa de que se encuentra en libertad y en un lugar conocido, Luis Manuel Otero Alcántara permanece desaparecido», concluye la publicación conjunta de Ramos y el perfil del propio artista.