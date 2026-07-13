«Estuve un mes sin tener relaciones»: Estudiante cubano de Enfermería cuenta cómo un parto dejó en shock a sus compañeros

«Estuve un mes sin tener relaciones con mi novia». Con esa frase, un estudiante cubano de Enfermería resumió el impacto que le produjo presenciar un parto durante sus prácticas hospitalarias, en un video que se ha vuelto viral entre alumnos y profesionales de Ciencias Médicas en Cuba.

El reel fue publicado por Leonardo Sánchez, quien comparte contenido en Instagram bajo el usuario @leonardosanshez y se presenta como «Futuro Enfermero». En la grabación relata, con tono humorístico, las reacciones que provocó entre sus compañeros la rotación por el servicio de ginecobstetricia.

Según cuenta, durante esas prácticas los estudiantes permanecen en el salón de partos y presencian todo el proceso de atención a las embarazadas.

Al terminar la jornada, asegura, las opiniones fueron de lo más variadas.

«Las muchachas decían que nunca iban a parir, que eso era una cochinada y que ahora entendían todo el trabajo que pasan las mujeres», comenta entre risas.

Pero, según él, algunos de sus compañeros hombres tampoco salieron indemnes de la experiencia.

«No, mijo, si cuando yo salí del salón de partos estuve un mes sin tener relaciones sexuales con la jeva mía», recuerda que le confesó uno de sus amigos.

La reacción de Leonardo fue inmediata: «Te traumatiza».

Acto seguido, matiza el comentario con humor: «Tampoco tan calvo».

Al finalizar el video invitó a otros estudiantes de Medicina y Enfermería a contar cómo habían vivido esa misma rotación.

Una avalancha de experiencias

La publicación generó decenas de comentarios de estudiantes y profesionales que aseguraron haberse sentido identificados.

«Ojos que me vieron ir jamás me vieron volver», escribió un usuario.

Otro resumió su experiencia con una frase tajante: «La rotación de gineco es lo peor que existe en la faz de la Tierra».

Uno de los comentarios más llamativos fue el de un internauta que aseguró ser precisamente el compañero al que Leonardo mencionaba en el video.

Sin embargo, no todas las experiencias fueron negativas.

Una estudiante afirmó que la rotación terminó siendo una de las más gratificantes de toda la carrera.

«Acabé de pasar de cuarto para quinto y no veo la hora de volver a rotar por ginecobstetricia. Ver a los niños nacer ha sido lo más lindo del mundo».

También hubo críticas

El video abrió además un debate sobre la atención que reciben las embarazadas en algunos hospitales cubanos.

Una usuaria aseguró que lo que más la impactó no fue el parto en sí, sino la forma en que, según su experiencia, eran tratadas algunas pacientes.

«Traumada quedé. Tratan como animales a las mujeres y cuando el niño tenía que salir quedé helada», escribió.

Otros comentarios se centraron en aspectos académicos. Un estudiante corrigió al creador del contenido al señalar que la rotación por ginecobstetricia corresponde a un año diferente del plan de estudios mencionado en el video.

El perfil de @leonardosanshez, que reúne alrededor de 10,000 seguidores, suele publicar contenidos sobre la formación de los estudiantes de Enfermería, las guardias hospitalarias, el pluriempleo y las experiencias cotidianas del personal sanitario en Cuba.

El reel acumula cientos de reacciones y decenas de comentarios. Uno de los más populares resumió, entre bromas, la impresión que dejó la historia: «El mejor método anticonceptivo».