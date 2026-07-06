Jamaica anuncia el regreso de más de 50 enfermeras cubanas a su sistema de salud bajo contratos individuales

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El ministro de Salud de Jamaica, Chris Tufton, anunció este domingo que más de 50 enfermeras cubanas se incorporarán al sistema público de salud del país mediante contratos individuales, una fórmula que sustituye al convenio estatal con La Habana cancelado hace apenas cuatro meses por denuncias sobre las condiciones laborales de los profesionales enviados por Cuba.
El anuncio, realizado durante una entrevista con Radio Jamaica y reseñado por Caribbean National Weekly responde a la creciente escasez de personal de enfermería que enfrenta la isla caribeña, afectada por la emigración de trabajadores sanitarios, las jubilaciones, el aumento de la demanda asistencial y las dificultades para cubrir plazas vacantes.
A diferencia del antiguo programa de cooperación médica, las enfermeras serán contratadas directamente por las autoridades jamaicanas, conforme a la legislación laboral del país, sin la intermediación del Estado cubano.
Ese cambio busca corregir las irregularidades que llevaron al Gobierno jamaicano a poner fin, en marzo de 2026, al acuerdo bilateral que ambas naciones mantenían desde 1976.
Según las autoridades, el convenio anterior permitía que los salarios de los profesionales fueran transferidos al Gobierno cubano, mientras muchos de los trabajadores no tenían control sobre sus propios pasaportes, una práctica que también ha sido cuestionada por Estados Unidos, que considera las misiones médicas cubanas una forma de trabajo forzado.
Tras la cancelación del acuerdo, Cuba retiró de Jamaica a una brigada integrada por 277 profesionales de la salud, aunque unas 40 enfermeras permanecieron en el país.
El nuevo sistema ya comenzó a aplicarse. Más de 40 profesionales cubanos optaron por permanecer en Jamaica tras la ruptura del convenio y firmaron contratos individuales con las autoridades locales. Algunos, después de cinco o más años de residencia en el país, incluso han iniciado trámites para obtener la residencia permanente.
En mayo, Tufton explicó que el Gobierno había enviado cartas a los profesionales cubanos para ofrecerles la posibilidad de continuar trabajando en Jamaica bajo ese nuevo esquema.
«Si estaban interesados, estaríamos dispuestos a volver a contactarlos en función de sus propios intereses, pero sobre la base de contratos individuales», afirmó entonces.
Negociaciones fallidas con La Habana
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Jamaica informó previamente que presentó propuestas para renegociar el convenio con Cuba en julio, octubre y diciembre de 2025, pero aseguró que nunca recibió una respuesta sustancial por parte de La Habana.
El Gobierno cubano, por su parte, atribuyó la cancelación del programa a presiones ejercidas por Washington y acusó a Jamaica de ceder ante la política estadounidense hacia las misiones médicas internacionales.
Además de reincorporar a profesionales cubanos, Jamaica ha ampliado su estrategia de reclutamiento para reducir la dependencia de un único país.
Las autoridades sanitarias han realizado entrevistas a candidatos procedentes de Ghana y de la diáspora jamaicana, además de firmar memorandos de entendimiento con Nigeria e India.
Tufton también adelantó que una delegación técnica de Filipinas visitará Jamaica el próximo mes para avanzar en un posible acuerdo de cooperación en materia de personal sanitario.
Con este nuevo modelo, el Gobierno jamaicano busca reforzar su sistema de salud manteniendo la contratación de profesionales cubanos, pero bajo un esquema que garantiza el pago directo de salarios y el respeto de los derechos laborales de los trabajadores.
Preguntas frecuentes sobre el regreso de enfermeras cubanas a Jamaica
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se canceló el acuerdo de cooperación médica entre Jamaica y Cuba?
El acuerdo se canceló debido a denuncias sobre las condiciones laborales de los profesionales cubanos. El gobierno jamaicano detectó irregularidades como la retención de pasaportes y el pago de salarios directamente al gobierno cubano en lugar de a los profesionales, lo que violaba las leyes laborales locales e internacionales.
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¿Cómo se contratarán ahora las enfermeras cubanas en Jamaica?
Las enfermeras cubanas serán contratadas directamente por las autoridades jamaicanas mediante contratos individuales, conforme a la legislación laboral del país. Este nuevo modelo busca evitar la intermediación del Estado cubano y garantizar el pago directo de los salarios y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores.
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¿Qué repercusiones tuvo la cancelación del acuerdo para los profesionales cubanos en Jamaica?
Tras la cancelación del acuerdo, más de 40 profesionales cubanos optaron por permanecer en Jamaica y firmaron contratos individuales con las autoridades locales. Algunos de estos profesionales, que llevan más de cinco años en el país, han iniciado trámites para obtener la residencia permanente.
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¿Cómo está enfrentando Jamaica la escasez de personal sanitario?
Jamaica ha diversificado su estrategia de reclutamiento para reducir la dependencia de un solo país. Además de contratar a enfermeras cubanas, ha realizado entrevistas a candidatos de Ghana y la diáspora jamaicana, y ha firmado memorandos de entendimiento con Nigeria e India. También se espera la visita de una delegación técnica de Filipinas para explorar posibles acuerdos de cooperación.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.