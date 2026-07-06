Jamaica anuncia el regreso de más de 50 enfermeras cubanas a su sistema de salud bajo contratos individuales

El programa de cooperación médica entre ambos países se mantuvo desde 1976.

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El ministro de Salud de Jamaica, Chris Tufton, anunció este domingo que más de 50 enfermeras cubanas se incorporarán al sistema público de salud del país mediante contratos individuales, una fórmula que sustituye al convenio estatal con La Habana cancelado hace apenas cuatro meses por denuncias sobre las condiciones laborales de los profesionales enviados por Cuba.

El anuncio, realizado durante una entrevista con Radio Jamaica y reseñado por Caribbean National Weekly responde a la creciente escasez de personal de enfermería que enfrenta la isla caribeña, afectada por la emigración de trabajadores sanitarios, las jubilaciones, el aumento de la demanda asistencial y las dificultades para cubrir plazas vacantes.

A diferencia del antiguo programa de cooperación médica, las enfermeras serán contratadas directamente por las autoridades jamaicanas, conforme a la legislación laboral del país, sin la intermediación del Estado cubano.

Ese cambio busca corregir las irregularidades que llevaron al Gobierno jamaicano a poner fin, en marzo de 2026, al acuerdo bilateral que ambas naciones mantenían desde 1976.

Según las autoridades, el convenio anterior permitía que los salarios de los profesionales fueran transferidos al Gobierno cubano, mientras muchos de los trabajadores no tenían control sobre sus propios pasaportes, una práctica que también ha sido cuestionada por Estados Unidos, que considera las misiones médicas cubanas una forma de trabajo forzado.

Tras la cancelación del acuerdo, Cuba retiró de Jamaica a una brigada integrada por 277 profesionales de la salud, aunque unas 40 enfermeras permanecieron en el país.

El nuevo sistema ya comenzó a aplicarse. Más de 40 profesionales cubanos optaron por permanecer en Jamaica tras la ruptura del convenio y firmaron contratos individuales con las autoridades locales. Algunos, después de cinco o más años de residencia en el país, incluso han iniciado trámites para obtener la residencia permanente.

En mayo, Tufton explicó que el Gobierno había enviado cartas a los profesionales cubanos para ofrecerles la posibilidad de continuar trabajando en Jamaica bajo ese nuevo esquema.

«Si estaban interesados, estaríamos dispuestos a volver a contactarlos en función de sus propios intereses, pero sobre la base de contratos individuales», afirmó entonces.

Negociaciones fallidas con La Habana

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Jamaica informó previamente que presentó propuestas para renegociar el convenio con Cuba en julio, octubre y diciembre de 2025, pero aseguró que nunca recibió una respuesta sustancial por parte de La Habana.

El Gobierno cubano, por su parte, atribuyó la cancelación del programa a presiones ejercidas por Washington y acusó a Jamaica de ceder ante la política estadounidense hacia las misiones médicas internacionales.

Además de reincorporar a profesionales cubanos, Jamaica ha ampliado su estrategia de reclutamiento para reducir la dependencia de un único país.

Las autoridades sanitarias han realizado entrevistas a candidatos procedentes de Ghana y de la diáspora jamaicana, además de firmar memorandos de entendimiento con Nigeria e India.

Tufton también adelantó que una delegación técnica de Filipinas visitará Jamaica el próximo mes para avanzar en un posible acuerdo de cooperación en materia de personal sanitario.

Con este nuevo modelo, el Gobierno jamaicano busca reforzar su sistema de salud manteniendo la contratación de profesionales cubanos, pero bajo un esquema que garantiza el pago directo de salarios y el respeto de los derechos laborales de los trabajadores.