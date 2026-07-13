Bebeshito apuesta por el Dr. Víctor Lubin, el «Dentista de las estrellas», para renovar su sonrisa en Miami

La imagen del cantante cubano Oniel Bebeshito suma un nuevo cambio con la renovación de su sonrisa de la mano del Dr. Víctor Lubin, fundador de Sunset Smile Creations, una clínica de odontología estética en Miami reconocida por ofrecer tratamientos personalizados que buscan resultados naturales y armónicos.

La elección del artista refleja el creciente interés por procedimientos que combinan tecnología, salud bucal y estética facial.

El diseño de sonrisa gana protagonismo entre artistas y profesionales

Cada vez más figuras públicas recurren a tratamientos odontológicos que les permiten mejorar su imagen sin perder naturalidad. En ese contexto, el Dr. Víctor Lubin, conocido popularmente como el «Dentista de las Estrellas», ha desarrollado un enfoque centrado en diseñar sonrisas acordes con las características de cada paciente, priorizando el equilibrio estético y la funcionalidad.

Oniel Bebeshito, al igual que su esposa Rachel Arderi, decidió confiar en la experiencia del especialista para dar un nuevo paso en la evolución de su imagen, en un momento de gran proyección dentro de la música urbana cubana.

El tratamiento fue realizado en Sunset Smile Creations, clínica que ha ganado reconocimiento entre artistas, empresarios y creadores de contenido por la atención personalizada que ofrece a cada paciente.

Sunset Smile Creations ofrece tratamientos estéticos con tecnología de vanguardia

Ubicada en Miami, Sunset Smile Creations pone a disposición de sus pacientes una amplia gama de servicios de odontología estética y restauradora, apoyados en tecnología moderna y protocolos adaptados a las necesidades individuales.

Además de sus tratamientos especializados, la clínica acepta seguros dentales PPO y mantiene promociones especiales durante distintas temporadas del año, facilitando el acceso a procedimientos de alta calidad para un mayor número de pacientes.

Las personas interesadas en obtener más información o programar una consulta pueden comunicarse al (305) 595-5655 o visitar las redes sociales oficiales de Sunset Smile Creations, donde encontrarán detalles sobre sus servicios y podrán conocer más sobre el trabajo del Dr. Víctor Lubin.