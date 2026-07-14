Encuentran sin vida a bailarín de Rauw Alejandro que estaba desaparecido en Miami: ¿Qué se sabe sobre su muerte?

Lugar en que fue encontrado el cuerpo (i) y bailarín apodado "Mykee Moves"

Michael-Anthony Leones Espino, conocido en el mundo del espectáculo como Mykee o Mykee Moves, fue hallado sin vida este martes en Miami-Dade, según confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade a Telemundo 51.

El bailarín de 28 años, con raíces filipinas, había sido reportado como desaparecido el domingo y su caso mantuvo en vilo a miles de seguidores de los artistas con quienes trabajó.

Lo que se sabe sobre su desaparición

Mykee fue visto por última vez el domingo 12 de julio alrededor de las 12:30 p.m., al salir del bloque 14200 de Southwest 161st Court, en el suroeste de Miami.

Las autoridades lo catalogaron como «adulto en peligro» y, en la ficha de búsqueda, señalaron que «el adulto desaparecido podría necesitar servicios» de atención, aunque no detallaron las circunstancias de su desaparición.

La Oficina del Sheriff pidió a la comunidad «actuar con extrema precaución al hacer contacto» con él, una advertencia que intensificó la preocupación entre quienes lo conocían.

¿Cómo fue encontrado?

En las últimas horas, las autoridades respondieron a un reporte de muerte en el área de la avenida 162 y la calle 138 del suroeste de Miami-Dade, en la zona conocida como West End.

El cuerpo de un hombre fue hallado cerca de las vías del tren en ese sector.

Este martes, la Oficina del Sheriff confirmó que se trataba de Leones Espino y que el joven «murió por aparente suicidio».

La investigación permanece abierta, aunque los primeros indicios apuntan en esa dirección.

¿Quién era Mykee Moves?

Mykee era una figura reconocida en la escena del baile urbano latino, con una trayectoria que lo llevó a compartir escenario con algunos de los artistas más importantes del género.

Formó parte del cuerpo de baile del Motomami World Tour de Rosalía en 2022, gira de 46 conciertos que recorrió Europa y América entre julio y diciembre de ese año, y donde los bailarines fueron bautizados cariñosamente como «Motopapis» por los fans.

Con Rauw Alejandro mantuvo una relación laboral de aproximadamente ocho años, participando en las giras Vice Versa, Saturno y Cosa Nuestra -esta última concluida en noviembre de 2025-, además de aparecer en el videoclip de la canción «Touching The Sky».

Tras confirmarse el fallecimiento, el cantante puertorriqueño fue el primero en despedirse públicamente de su bailarín con un emotivo mensaje en redes sociales.

«Quedan tantas cosas por decir, tantos pensamientos sin terminar… 8 años compartiendo escenarios a tu lado. Ha sido un privilegio, una bendición y un honor haberte conocido en esta vida. Tu sonrisa y tu luz estarán siempre en mi corazón. Seguiremos bailando, riendo y cantando en la próxima. Descansa en paz, mi hermano. Te amamos», escribió Rauw en sus historias de Instagram.

Fuente: Captura de Instagram/Raulalejandro

En redes sociales, donde usaba el nombre @mykeemooves en TikTok e Instagram, Mykee acumulaba cerca de 80,000 seguidores entre ambas plataformas, donde compartía sus rutinas de baile y momentos entre bastidores de las giras.

También había trabajado en el espectáculo Savage x Fenty de Rihanna.

Cuando se conoció su desaparición, la comunidad de seguidores de Rosalía y Rauw Alejandro se movilizó de inmediato en redes sociales para difundir su fotografía y pedir colaboración ciudadana.

La cuenta oficial del club de fans de Rosalía en España, @rosaliavtspain, publicó un llamado urgente:

«Este es el tipo de noticias que nunca nos gustaría compartir, pero hoy necesitamos vuestra ayuda. Mykee, uno de los motopapis, ha desaparecido y desde las autoridades nos piden colaboración para ayudar a encontrarlo».

El propio Rauw Alejandro compartió en sus historias de Instagram el volante de persona desaparecida durante las horas de búsqueda.

La cuenta fan @rosaliavtspain resumió el sentir de la comunidad con una imagen conmemorativa: «Hoy te despedimos con tristeza, pero también con gratitud por el tiempo compartido. Descansa en paz, Mikee».

Si usted o alguien que conoce está en crisis, puede llamar o enviar un mensaje de texto al 988 para comunicarse con la Línea de Prevención del Suicidio y Crisis en Estados Unidos, o acceder a 988lifeline.org.