Falleció a los 91 años monseñor Enrique Aurelio García Rodríguez, sacerdote de Sancti Spíritus

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Monseñor Enrique Aurelio García Rodríguez, sacerdote de la Diócesis de Santa Clara que dedicó la mayor parte de su ministerio a la comunidad de Sancti Spíritus, falleció este viernes en el Obispado de Santa Clara, a los 91 años de edad, a causa de un paro cardiorrespiratorio.

La noticia fue comunicada oficialmente por la Diócesis de Santa Clara en sus redes sociales, con un mensaje que expresó el dolor de la institución: «Con profundo pesar, comunicamos el sensible fallecimiento de monseñor Enrique Aurelio García Rodríguez, quien partió a la Casa del Padre a las 6:50 p.m. de este 10 de julio de 2026 en el Obispado de Santa Clara, a los 91 años de edad, a causa de un paro cardiorespiratorio».

Nacido el 14 de marzo de 1935 en Sancti Spíritus, el padre Enrique tuvo una trayectoria de vida singular antes de abrazar el sacerdocio.

En su juventud sintió la vocación de ingresar a los Hermanos de La Salle, congregación religiosa dedicada a la educación cristiana que llegó a Cuba en 1905 y fue expulsada en 1961 por el régimen de Fidel Castro, que incautó sus colegios y prohibió la enseñanza religiosa.

Sin embargo, el camino del padre Enrique tomó otro rumbo: estudió Contabilidad y trabajó durante 30 años como Contador Planificador en el Banco Nacional de Cuba, antes de consagrarse al ministerio sacerdotal en una vocación tardía pero profunda.

La Diócesis de Santa Clara destacó que «su gran pasatiempo fue siempre la lectura, hábito que cultivó con esmero y que le otorgó una sólida y admirada cultura, la cual supo transmitir en su labor pastoral».

También fue recordado como «un gran amante y apasionado conocedor de su terruño, Sancti Spíritus», ciudad a la que dedicó la mayor parte de su ministerio dentro de la Vicaría que lleva ese nombre, perteneciente a la Diócesis de Santa Clara.

Tras su fallecimiento, el cuerpo del sacerdote fue trasladado a la Parroquia de Nuestra Señora de la Caridad de Sancti Spíritus, uno de los templos más históricos de Cuba, edificado entre 1717 y 1727 y considerado el segundo construido bajo la advocación de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de la isla.

El párroco de ese templo, el P. Yoan Ernesto Bonet Espino, anunció que la parroquia abriría sus puertas desde las 6:00 de la mañana del día siguiente para recibir a los fieles, con la misa funeral programada para las 10:00 de la mañana y el entierro a continuación.

En su comunicado, Bonet Espino convocó a la comunidad con estas palabras: «Encomendemos en la oración al P. Enrique para que el Señor le conceda el descanso eterno y el premio de los justos».

La noticia generó una amplia respuesta de condolencias entre los fieles espirituanos y la comunidad católica cubana en general, quienes lamentaron la pérdida de un sacerdote querido por su cercanía, su cultura y su amor por la tierra que lo vio nacer.

El fallecimiento de monseñor García Rodríguez se suma a una racha de pérdidas significativas para la Iglesia Católica en Cuba durante los últimos meses. En junio pasado falleció monseñor Silvano Pedroso Montalvo, primer obispo afrodescendiente de Cuba, a los 73 años; en abril murió el obispo Jorge Enrique Serpa Pérez a los 84 años; y en diciembre de 2025 fallecieron tanto el sacerdote José Necuze Necuze de Holguín como monseñor Héctor Luis Peña Gómez, primer obispo de Holguín, a los 96 años.

La Diócesis de Santa Clara cerró su comunicado con una cita del Evangelio de Mateo que resume el espíritu con el que despidió al padre Enrique: «Bien, siervo bueno y fiel; en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu Señor» (Mateo 25, 21).