«Cuando te largues todo va a mejorar para el pueblo»: cubanos responden a Díaz-Canel

Miguel Díaz-Canel recurrió a sus redes sociales para calificar las nuevas sanciones de Washington contra Cuba como «un plan de diseño genocida», pero la respuesta que encontró en los comentarios de su propia publicación de Facebook fue una avalancha de críticas, burlas y exigencias de renuncia protagonizadas por cubanos hartos de la crisis.

El mandatario escribió: «Otra semana, una nueva lista de 'sanciones' contra Cuba. Es la guerra de EE.UU. y su afán por estrangular nuestra economía. Refuerzan la agresión en busca de un mayor daño al pueblo. Estamos ante un plan de diseño genocida denunciado en la ONU hace menos de una semana».

La frase que más resonó entre los comentarios fue directa y sin rodeos: «Cuando te largues todo va a mejorar para el pueblo».

Decenas de usuarios repitieron con sarcasmo la misma pregunta ante la mención de «nuestra economía»: «¿Cuál economía?», escribió otro, en alusión al colapso que vive la isla tras años de gestión del régimen.

Otro comentario señaló la desconexión entre la cúpula gobernante y la población: «Si claro porque a ustedes no les hace daño, ustedes sí tienen electricidad, comida, medicamentos y de todo, se van de viaje y se gastan el dinero del pueblo».

Varios usuarios apuntaron que la responsabilidad de la crisis no recae en el embargo estadounidense sino en el propio gobierno: «Estrangulados estamos hace años, la culpa es suya que no ha sabido dirigir y ha acabado con este país», escribió uno de ellos.

Otro comentario recordó las palabras de Díaz-Canel durante el 11 de julio de 2021: «Pero hace cinco años te pareció buena idea declararle la guerra a tu propio pueblo entonces… la orden de combate está dada… está dada… está dada».

La expresión «tic tac» se repitió en múltiples comentarios como señal de que los cubanos perciben el tiempo del mandatario en el poder como algo contado.

Un usuario resumió la percepción generalizada sobre el discurso oficial: «Lo dijo bien claro: 'nuestra economía' se refiere a la de sus cuentas privadas, hace años que la economía del pueblo dejó de ser un tema de importancia para ellos».

Otro fue más directo aún: «Hasta que no se vayan ustedes no se van a acabar las sanciones, los bloqueados son ustedes por ladrones, por nefastos, por matar a todo un pueblo de hambre y miseria, por aferrados al poder».

El post también recibió burlas sobre el plan de 176 medidas económicas presentado por el régimen como respuesta a la crisis, al que los cubanos llaman irónicamente «la limonada», sin que haya generado ninguna credibilidad popular.

Las nuevas sanciones del Departamento del Tesoro incluyeron al Ministerio de Turismo, las Brigadas de Respuesta Rápida, las Milicias de Tropas Territoriales y siete empresas estatales, sumando 10 entidades en total bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Trump el 1 de mayo de 2026.

Esta es la sexta ronda de medidas de la administración Trump contra Cuba en menos de tres meses, en un contexto donde la CEPAL proyecta una contracción del PIB cubano de 6,5% en 2026, la peor de América Latina, con una caída acumulada superior al 26% desde 2020.

El representante de EE.UU. ante la ONU, Jeffrey Bartos, respondió días atrás a las acusaciones del régimen con una frase que muchos cubanos han hecho suya: «No existe ningún bloqueo estadounidense; el único embargo es la guillotina que el régimen hace pender sobre su pueblo».