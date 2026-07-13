Díaz-Canel lamenta la muerte de Raúl Roa Kourí, quien «prestigió sus dos apellidos»

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Miguel Díaz-Canel expresó este lunes sus condolencias por el fallecimiento del veterano diplomático del régimen Raúl Roa Kourí, que murió el domingo a los 90 años, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

«Con profunda pena conocimos del fallecimiento de Raúl Roa Kourí, quien prestigió sus dos apellidos, ya inscritos en la historia de Cuba por sus aportes extraordinarios a la independencia, la cultura, la medicina y la diplomacia, con una admirable obra intelectual y diplomática», escribió el gobernante cubano.

Díaz-Canel extendió sus condolencias a la viuda de Roa Kourí, identificada como Lilita, así como a sus hijas, nietos, amigos y compañeros del núcleo del Partido Comunista de Cuba en la UNEAC (Unión de Escritores y Artistas de Cuba), de quienes dijo haber recibido «valiosos análisis sobre la compleja realidad del país».

El mensaje cerró con una frase de tono laudatorio: «Raúl Roa Kourí actuó como un patriota cubano hasta el último de sus días».

Roa Kourí había nacido el 9 de julio de 1936 en La Habana, por lo que murió a apenas cuatro días de cumplir 90 años.

Era hijo único de Raúl Roa García, conocido como el «Canciller de la Dignidad», quien ocupó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba entre 1959 y 1976.

La coincidencia temporal no pasó inadvertida: la muerte de Roa Kourí se produjo siete días después del 44 aniversario del fallecimiento de su padre, ocurrido el 6 de julio de 1982.

La noticia fue dada a conocer por Juan Antonio Fernández Palacios, embajador cubano ante Bélgica y la Unión Europea, quien lo recordó como «el intelectual y diplomático sagaz, verbo culto y mente brillante».

Roa Kourí dedicó más de tres décadas al servicio exterior cubano. Su cargo más prolongado fue el de embajador ante la ONU en Nueva York, puesto que desempeñó durante 14 años. También ejerció funciones diplomáticas en Praga, París, Roma, Ciudad de México, Brasilia y Santiago de Chile, y fue embajador ante la Santa Sede, viceministro de Relaciones Exteriores y secretario permanente para asuntos del Consejo de Ayuda Mutua Económica.

Dominaba cinco idiomas —español, inglés, francés, italiano y portugués— y dejó una obra literaria que incluye títulos como La Batalla en Ginebra (1989), En el Torrente —Premio Casa de las Américas 1999— y Memoria de Mundos Varios (2012).

En sus últimos años presidía la Cátedra Honorífica «Raúl Roa García» del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, cantera de la diplomacia del régimen cubano, que en junio de 2026 fue elevada al rango de Universidad, apenas un mes antes de su muerte.

La junta directiva de esa cátedra calificó su fallecimiento como una «pérdida sensible para la diplomacia cubana y para todos quienes tuvimos el privilegio de conocer su ejemplar vocación de servicio, su integridad, su sabiduría y su permanente compromiso con la preservación y difusión del pensamiento y la obra de Raúl Roa García».