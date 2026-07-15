Alina Bárbara López desempolva una frase de Fidel Castro de 1959 que parece escrita para la Cuba de hoy

La académica cubana Alina Bárbara López Hernández publicó en su perfil de Facebook un recorte del Diario de la Marina fechado el 19 de noviembre de 1959, con una cita de Fidel Castro que, según ella, los medios oficiales cubanos evitan difundir a propósito del próximo centenario de su nacimiento.

El fragmento, publicado con el título «Palabras de Fidel» de la página 8-B de aquel diario, muestra a un Castro recién llegado al poder reconociendo sus propias limitaciones y advirtiendo sobre los peligros de gobernar sin preparación, sin humildad y sin capacidad de escuchar críticas.

«A propósito del próximo centenario del nacimiento de Fidel Castro, los medios y sitios oficiales replican numerosas frases y fragmentos de sus discursos; sin embargo, rara vez son del primer año de la Revolución. Tal omisión se explica cuando leemos valoraciones como esta, aparecida en noviembre de 1959 en el Diario de la Marina y más adecuada a los dirigentes de la época actual», escribió López.

En el texto rescatado, Castro afirmaba: «Nosotros no somos infalibles y creo que el más sabio de los hombres fue aquel que dijo: 'sólo sé que no sé nada', porque ése sabía algo».

El entonces líder revolucionario comparaba la función de gobernar con otras profesiones que exigen formación específica, y reconocía sin rodeos que en Cuba «cualquier ñame con corbata» —cubanismo para referirse a alguien ignorante que ocupa un cargo importante— podía postularse para senador.

Castro admitía además que ninguno de los revolucionarios había sido «nunca Ministro, ni gobernante, ni jefe de nada», y establecía una distinción que hoy resuena con fuerza: «Buena voluntad no significa ser honrado y no robar. Buena voluntad significa no ser un caprichoso, no ser un vanidoso, no ser un cabeciduro. Porque se puede ser muy honrado y no oír a nadie y saber cuando se le critica y llenarse de amor propio y querer aplastar al que le hace una crítica».

López cerró su publicación con una ironía cargada de significado: «Profético el Comandante. Decía Gabriel García Márquez que Fidel podía viajar al futuro y saber lo que sucedería; al parecer tenía razón».

La paradoja que subyace al post tiene una dimensión histórica adicional: el Diario de la Marina, donde aparecieron esas palabras de Castro en noviembre de 1959, fue clausurado por el propio gobierno revolucionario apenas seis meses después, el 12 de mayo de 1960, tras 128 años de existencia.

La publicación llega en plena campaña oficial por el centenario del nacimiento de Castro —el 13 de agosto de 2026—, que el régimen ha convertido en el eje propagandístico del año bajo el lema #100AñosConFidel, con coloquios internacionales, actos políticos y una selección cuidadosa de qué frases del Comandante se difunden y cuáles no.

El 1 de julio, Miguel Díaz-Canel encabezó en la Biblioteca Nacional un acto para reivindicar el discurso «Palabras a los Intelectuales» de 1961, cuya frase «Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada» ha servido históricamente para justificar décadas de censura en la Isla.

El 11 de julio, en el quinto aniversario del 11J, López calificó al régimen de Díaz-Canel como un «Estado terrorista contra su propio pueblo», una definición que contrasta con la imagen que la maquinaria oficial intenta proyectar en el año del centenario de su fundador.