El régimen reivindica las palabras de Fidel Castro que silenciaron a los intelectuales cubanos

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El régimen cubano celebró este martes el 65 aniversario del discurso «Palabras a los Intelectuales», pronunciado por Fidel Castro el 30 de junio de 1961, en un acto político-cultural encabezado por Miguel Díaz-Canel en la Biblioteca Nacional «José Martí» de La Habana, el mismo escenario donde Castro estableció hace más de seis décadas el principio que convirtió al Estado en árbitro absoluto de la creación: «Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada».

El acto reunió a figuras de la nomenclatura cultural y política del régimen, entre ellas el miembro del Buró Político Roberto Morales Ojeda, el ministro de Cultura Alpidio Alonso Grau y la presidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), Marta Bonet de la Cruz.

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El discurso central corrió a cargo de Bonet de la Cruz, quien reivindicó las palabras de Castro como vigentes y necesarias: «Han pasado 65 años desde entonces y las palabras de Fidel, plenas de vigencia, continúan siendo el referente imprescindible cuando buscamos respuestas y defendemos la continuidad de la política cultural revolucionaria».

La presidenta de la UNEAC también recuperó otra frase del discurso original: «La Revolución solo debe renunciar a aquellos que sean incorregiblemente reaccionarios, que sean incorregiblemente contrarrevolucionarios», palabras que históricamente han servido para justificar la censura y la represión contra creadores que no se alinean con el poder.

Lo que el oficialismo presenta como una celebración cultural es, para sus críticos, la conmemoración del instrumento ideológico que instauró el control totalitario sobre la creación en Cuba. El detonante del discurso de 1961 fue la censura del cortometraje documental PM (Pasado Meridiano), prohibido por mostrar la vida nocturna habanera, considerada incompatible con los valores revolucionarios.

Seis décadas y media después, la tragedia del intelectual cubano sigue siendo la misma: someterse o pagar las consecuencias. El artista Luis Manuel Otero Alcántara permanece encarcelado en una prisión de máxima seguridad y recibió el Premio Václav Havel 2025 desde la cárcel. La filósofa Alina Bárbara López Hernández fue expulsada de la UNEAC en 2024 por criticar al gobierno, y en 2025 la Fiscalía pidió cuatro años de prisión en un proceso que ella denunció como fabricado.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró al menos 3,179 acciones represivas contra la sociedad civil cubana en 2025, entre ellas contra artistas e intelectuales.

El acto de este martes también se enmarca en los preparativos para el centenario del nacimiento de Castro, previsto para el 13 de agosto de 2026. El 26 de junio, la UNEAC inauguró la muestra «Soldado de las ideas» con presencia de Díaz-Canel, y el 27 de junio se presentó el libro Volver a Palabras a los intelectuales, que reivindica el texto de Castro como fundamento de la política cultural vigente.

Bonet de la Cruz cerró su intervención con una frase que resume la lógica del régimen ante la crisis que atraviesa la Isla: «Solo habrá porvenir, si resistimos hoy».