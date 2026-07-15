Trump reactiva las detenciones de ICE en vehículos tras breve pausa por muerte de inmigrantes

El presidente Donald Trump anuló este miércoles el memorando interno que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) había emitido apenas 24 horas antes para suspender los controles de tráfico vehicular, ordenando a los agentes reanudar de inmediato esa táctica, según reportes de Univision.

El memorando original, fechado el 14 de julio, instruía a los agentes a reducir los controles vehiculares y priorizar otras tácticas sobre el terreno.

Trump anticipó la revocación horas antes a través de su red social Truth Social, donde escribió: «¡NO PODEMOS renunciar a una de las herramientas más importantes y efectivas del ICE para combatir el crimen: el control de tráfico!»

El mandatario también advirtió que ceder en este punto equivaldría a «jugar directamente en manos del criminal», y cerró su mensaje con una instrucción directa a los agentes: «I.C.E., sean juiciosos, justos e inteligentes, y vuelvan a hacer su trabajo muy importante».

La suspensión temporal había sido motivada por dos tiroteos mortales ocurridos en apenas seis días, en los que agentes del ICE dispararon contra personas que no eran el objetivo de sus operativos.

El 7 de julio, un agente mató a Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano de 52 años que llevaba casi 35 años viviendo en Estados Unidos, padre de tres hijos ciudadanos estadounidenses, cuando se dirigía a trabajar con su cuadrilla de construcción en el vecindario de Magnolia Park, en Houston, Texas.

El 13 de julio, otro agente disparó y mató a Joan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años originario de Bucaramanga, en Biddeford, Maine, a las 7:00 de la mañana. Durán Guerrero tenía autorización de trabajo y número de Seguro Social, y era padre de una niña de tres años.

En ambos casos, los agentes no portaban cámaras corporales, un elemento que ha generado críticas transversales, incluso dentro del Partido Republicano.

Los tiroteos desataron protestas y cuestionamientos sobre las tácticas del ICE. La senadora republicana Susan Collins, de Maine, instó al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a suspender todas las detenciones vehiculares no urgentes y exigió el uso obligatorio de cámaras corporales para todos los agentes.

El «zar de fronteras» de la Casa Blanca, Tom Homan, había intentado encuadrar la pausa como algo menor: «No es un cambio de política, es una pausa temporal», dijo en una entrevista con Fox News, describiéndola como «una revisión a corto plazo para asegurarse de que los agentes de ICE estén seguros y haciendo lo correcto».

Los dos tiroteos de julio se inscriben en un patrón de uso de la fuerza que se ha agravado desde 2025: desde principios de ese año, agentes de inmigración han disparado a más de 20 personas en al menos 11 incidentes documentados, la mayoría dentro de vehículos.

Expertos en policía y uso de la fuerza han calificado las tácticas del ICE como excesivamente agresivas y señalado que los agentes carecen de la capacitación necesaria para realizar paradas de tráfico conforme a los estándares policiales establecidos.

El uso de la fuerza en centros de detención del ICE aumentó un 37% en 2025, con 780 incidentes documentados, mientras que la tasa de muertes bajo custodia alcanzó su máximo en 22 años: 88.9 fallecidos por cada 100,000 detenidos hasta mayo de 2026.

Ni el ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional respondieron a las solicitudes de comentarios de medios de comunicación.

El FBI de Houston y la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional investigan el tiroteo de Texas, mientras que el agente involucrado en el caso de Maine fue suspendido y su caso quedó bajo investigación de las mismas instancias federales.