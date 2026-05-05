Uso de la fuerza en centros de detención de ICE aumentó un 37% en 2025 comparado con el año anterior

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El uso de la fuerza por parte del personal en los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) aumentó un 37% en 2025 en comparación con 2024, según datos recopilados por The Washington Post.

Los registros documentan al menos 780 incidentes que incluyeron fuerza física, pistolas eléctricas y agentes químicos como gas pimienta durante ese período. El número de personas afectadas subió un 54%, alcanzando 1,330 individuos.

Entre los casos más alarmantes, la fuerza fue aplicada contra detenidos que simplemente pedían necesidades básicas: comida, agua, atención médica o sus pertenencias personales.

El incremento dentro de los centros de detención se suma a una escalada documentada también en los operativos de campo. Comunicaciones internas del Departamento de Seguridad Nacional revelaron que entre el 19 de enero y el 20 de marzo de 2025, los incidentes de uso de la fuerza durante arrestos aumentaron un 353% respecto al mismo período de 2024.

Este panorama coincide con un récord de muertes bajo custodia de ICE que no se veía en más de dos décadas. En 2025 fallecieron 33 inmigrantes detenidos, frente a 11 en 2024. Al primero de mayo de 2026 ya se contabilizan al menos 18 muertes en lo que va del año, con una tasa de 88.9 fallecidos por cada 100,000 detenidos, la más alta en 22 años según un estudio publicado en la revista médica JAMA.

La comunidad cubana ha sido especialmente golpeada. Tres cubanos han muerto bajo custodia de ICE en los últimos meses. Geraldo Lunas Campos, de 55 años, murió el tres de enero en Camp East Montana, Texas; la autopsia del médico forense clasificó su muerte como homicidio por asfixia, contradiciendo la versión oficial de ICE que la describió como «uso espontáneo de fuerza». Testigos escucharon al detenido decir «no puedo respirar» durante la inmovilización. El FBI abrió una investigación sobre el caso.

La autopsia confirmó que Lunas Campos murió por asfixia por compresión del cuello y el torso, una conclusión que contradice directamente el relato de la agencia. Previamente, organizaciones de derechos humanos ya exigían investigación por tres muertes en centros de detención.

Aled Damien Carbonell-Betancourt, de 27 años, murió el 12 de abril en el Centro Federal de Detención de Miami. Y Denny Adán González falleció el primero de mayo en el Centro de Detención Stewart.

La capacidad de detención de ICE casi se duplicó en un año, pasando de aproximadamente 40,000 camas en enero de 2025 a unas 70,000 en enero de 2026, en el marco de las órdenes ejecutivas de la segunda administración Trump para intensificar las deportaciones. Desde el inicio de ese segundo mandato, al menos 47 personas han muerto bajo custodia de ICE.

Según el Instituto Cato, las detenciones de cubanos por ICE aumentaron un 463% entre octubre de 2024 y finales de 2025, pasando de menos de 200 a más de 1,000 por mes, una cifra que refleja el impacto desproporcionado de estas políticas sobre la diáspora cubana.