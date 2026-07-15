Ejecutan en Florida a uno de los condenados a muerte más ancianos de su historia: Estas fueron sus últimas palabras

Dennis Sochor, de 74 años, fue ejecutado este martes en la Prisión Estatal de Florida y se convirtió en el recluso de mayor edad ajusticiado en la historia moderna del estado, tras permanecer casi cuatro décadas en el corredor de la muerte por el asesinato de una joven de 18 años cuyo cuerpo nunca apareció.
Sochor fue declarado muerto a las 6:16 de la tarde después de recibir una inyección letal de tres fármacos, informó The Associated Press.
Antes de iniciar el procedimiento, el alcaide le preguntó si deseaba pronunciar unas últimas palabras. El condenado respondió afirmativamente: pidió perdón en varias ocasiones a la familia de su víctima, agradeció a sus seres queridos el apoyo recibido durante los años de encarcelamiento y encomendó su alma a Jesucristo.
Sochor fue condenado por el asesinato de Patricia Gifford, una joven de 18 años a quien conoció durante una fiesta de Nochevieja y estranguló el 1 de enero de 1982 en el área de Fort Lauderdale.
Durante la investigación confesó, en una grabación, que había ocultado el cuerpo de la víctima, cuyos restos nunca fueron encontrados.
Tras ser arrestado en Georgia en 1986 por un caso no relacionado y extraditado a Florida, un jurado lo declaró culpable en 1987 de asesinato en primer grado y secuestro.
Horas antes de la ejecución, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó su último recurso de apelación sin emitir comentarios.
La ejecución estuvo marcada por el dolor de la familia de Patricia Gifford.
Su hermana, Marilyn Gifford, asistió al procedimiento y, al concluir, lamentó que Sochor nunca revelara dónde abandonó el cuerpo.
«Tuvo 45 años para devolvernos los restos de Patty, pero cruelmente decidió no hacerlo. Nunca tuvimos la oportunidad de darle sepultura en los brazos de Dios», expresó.
Añadió que la falta de respuestas les ha impedido cerrar el duelo.
«Sin un cierre, cada recuerdo feliz de Patty queda inmediatamente destrozado por la tragedia de su asesinato», afirmó.
Marilyn también calificó la ejecución como un acto de justicia.
«La ejecución de esta noche fue apropiada porque Dennis Sochor fue un hombre brutal y sádico durante toda su vida», declaró, al tiempo que pidió a cualquier persona con información sobre el paradero de los restos de su hermana que se comunique con las autoridades.
Florida acelera las ejecuciones
La de Sochor fue la décima ejecución realizada en Florida en lo que va de 2026, un ritmo que convierte al estado en el principal ejecutor de condenas a muerte del país.
Hasta ahora, Florida concentra 10 de las 16 ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos este año, más que todos los demás estados juntos.
Además, la ejecución de Sochor forma parte de una serie de tres ajusticiamientos de reclusos de edad avanzada programados en pocas semanas. El pasado 25 de junio, Florida ejecutó a Dusty Ray Spencer, también de 74 años, quien hasta entonces era el preso de mayor edad ajusticiado en la historia moderna del estado.
El próximo 28 de julio, las autoridades tienen previsto ejecutar a Dominick Anthony Occhicone, de 80 años, condenado por el asesinato de los padres de su expareja en 1986.
Si la sentencia se cumple, Occhicone se convertirá en el primer octogenario ejecutado en la historia de Florida y en el segundo preso de mayor edad ajusticiado en la historia moderna de Estados Unidos, solo por detrás de Walter Moody Jr., ejecutado en Alabama a los 83 años en 2018.
Preguntas frecuentes sobre la ejecución de Dennis Sochor en Florida
CiberCuba te lo explica:
¿Quién fue Dennis Sochor y por qué fue ejecutado en Florida?
Dennis Sochor fue un recluso que fue ejecutado en Florida por el asesinato de Patricia Gifford en 1982. Sochor, de 74 años, pasó casi cuatro décadas en el corredor de la muerte antes de ser ejecutado mediante inyección letal. El crimen ocurrió después de que conociera a Gifford durante una fiesta de Nochevieja, y aunque confesó haber ocultado el cuerpo, los restos nunca fueron encontrados. Su ejecución se enmarca dentro de un aumento en las ejecuciones en Florida bajo la administración del gobernador Ron DeSantis.
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¿Qué impacto ha tenido la ejecución de Dennis Sochor en la familia de la víctima?
La ejecución de Sochor ha sido vista por la familia de Patricia Gifford como un acto de justicia, aunque el dolor persiste debido a que los restos de Patricia nunca fueron recuperados. Marilyn Gifford, hermana de la víctima, lamentó que Sochor nunca revelara la ubicación del cuerpo, lo que impidió a la familia cerrar el duelo adecuadamente. Pidieron a cualquier persona con información que se comunique con las autoridades.
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¿Por qué Florida está acelerando el ritmo de ejecuciones bajo la administración de Ron DeSantis?
Florida ha incrementado la cantidad de ejecuciones como parte de una política de aplicación intensiva de la pena capital impulsada por el gobernador Ron DeSantis. En 2026, Florida ha realizado 10 de las 16 ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos, destacándose como el estado con más ejecuciones. DeSantis ha justificado esta aceleración argumentando que muchos de estos crímenes fueron cometidos hace décadas, sugiriendo que "la justicia retrasada es justicia negada".
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¿Qué problemas plantea el protocolo de inyección letal utilizado en Florida?
La defensa de Sochor argumentó que el protocolo de inyección letal en Florida podría violar la Octava y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, alegando que el sedante utilizado no garantiza que el condenado permanezca inconsciente, lo que podría causar una sensación intensa de asfixia. Sin embargo, el Tribunal Supremo desestimó estos argumentos, afirmando que las autopsias disponibles no han mostrado cambios sustanciales en el protocolo desde 2017.
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