Ejecutan en Florida a uno de los condenados a muerte más ancianos de su historia: Estas fueron sus últimas palabras

Dennis Sochor, de 74 años, fue ejecutado este martes en la Prisión Estatal de Florida y se convirtió en el recluso de mayor edad ajusticiado en la historia moderna del estado, tras permanecer casi cuatro décadas en el corredor de la muerte por el asesinato de una joven de 18 años cuyo cuerpo nunca apareció.

Sochor fue declarado muerto a las 6:16 de la tarde después de recibir una inyección letal de tres fármacos, informó The Associated Press.

Antes de iniciar el procedimiento, el alcaide le preguntó si deseaba pronunciar unas últimas palabras. El condenado respondió afirmativamente: pidió perdón en varias ocasiones a la familia de su víctima, agradeció a sus seres queridos el apoyo recibido durante los años de encarcelamiento y encomendó su alma a Jesucristo.

Sochor fue condenado por el asesinato de Patricia Gifford, una joven de 18 años a quien conoció durante una fiesta de Nochevieja y estranguló el 1 de enero de 1982 en el área de Fort Lauderdale.

Durante la investigación confesó, en una grabación, que había ocultado el cuerpo de la víctima, cuyos restos nunca fueron encontrados.

Tras ser arrestado en Georgia en 1986 por un caso no relacionado y extraditado a Florida, un jurado lo declaró culpable en 1987 de asesinato en primer grado y secuestro.

Horas antes de la ejecución, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó su último recurso de apelación sin emitir comentarios.

La ejecución estuvo marcada por el dolor de la familia de Patricia Gifford.

Su hermana, Marilyn Gifford, asistió al procedimiento y, al concluir, lamentó que Sochor nunca revelara dónde abandonó el cuerpo.

«Tuvo 45 años para devolvernos los restos de Patty, pero cruelmente decidió no hacerlo. Nunca tuvimos la oportunidad de darle sepultura en los brazos de Dios», expresó.

Añadió que la falta de respuestas les ha impedido cerrar el duelo.

«Sin un cierre, cada recuerdo feliz de Patty queda inmediatamente destrozado por la tragedia de su asesinato», afirmó.

Marilyn también calificó la ejecución como un acto de justicia.

«La ejecución de esta noche fue apropiada porque Dennis Sochor fue un hombre brutal y sádico durante toda su vida», declaró, al tiempo que pidió a cualquier persona con información sobre el paradero de los restos de su hermana que se comunique con las autoridades.

Florida acelera las ejecuciones

La de Sochor fue la décima ejecución realizada en Florida en lo que va de 2026, un ritmo que convierte al estado en el principal ejecutor de condenas a muerte del país.

Hasta ahora, Florida concentra 10 de las 16 ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos este año, más que todos los demás estados juntos.

Además, la ejecución de Sochor forma parte de una serie de tres ajusticiamientos de reclusos de edad avanzada programados en pocas semanas. El pasado 25 de junio, Florida ejecutó a Dusty Ray Spencer, también de 74 años, quien hasta entonces era el preso de mayor edad ajusticiado en la historia moderna del estado.

El próximo 28 de julio, las autoridades tienen previsto ejecutar a Dominick Anthony Occhicone, de 80 años, condenado por el asesinato de los padres de su expareja en 1986.

Si la sentencia se cumple, Occhicone se convertirá en el primer octogenario ejecutado en la historia de Florida y en el segundo preso de mayor edad ajusticiado en la historia moderna de Estados Unidos, solo por detrás de Walter Moody Jr., ejecutado en Alabama a los 83 años en 2018.