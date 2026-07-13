Florida planea ejecutar a un reo de 80 años: sería uno de los más ancianos en morir por pena de muerte

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Dominick Anthony Occhicone, de 80 años, podría convertirse el próximo 28 de julio en el segundo recluso de mayor edad ejecutado en la historia moderna de Estados Unidos si se cumple la orden firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pese a los recursos judiciales que aún mantiene pendientes su defensa.

Occhicone permanece recluido en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke, desde que fue condenado a muerte en 1987 por el asesinato de Raymond y Martha Artzner, padres de su expareja Anita Gerrity, en un crimen cometido en 1986 en Holiday, condado de Pasco, informaron medios locales.

La orden de ejecución, firmada por DeSantis el pasado 26 de junio, es la duodécima emitida por el gobernador en lo que va de 2026 y refuerza el ritmo sin precedentes con el que Florida ha aplicado la pena capital durante su administración.

Según la Fiscalía, encabezada por el fiscal general James Uthmeier, Occhicone había amenazado previamente a su expareja con hacerle daño a ella o a sus padres. Cuando Raymond Artzner salió de la vivienda para enfrentarlo, el acusado abrió fuego.

«Occhicone apuntó el arma a Artzner, se giró hacia Anita y sonrió mientras le disparaba en el cuello», sostuvo la fiscalía durante el proceso.

Tras casi cuatro décadas en el corredor de la muerte, la defensa sostiene que ejecutar a un hombre de 80 años con múltiples enfermedades constituye un castigo cruel e inusual, prohibido por la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Los abogados del Capital Collateral Regional Counsel (CCRC) afirman que el preso depende de la asistencia de los guardias para realizar actividades cotidianas.

«Necesita la ayuda de un guardia de prisión para entrar y salir de la ducha», señalaron en un escrito presentado ante los tribunales.

Occhicone padece enfermedades renales y prostáticas, problemas cardíacos y una marcada pérdida de audición y visión. Además, cumplirá 81 años pocas semanas después de la fecha fijada para su ejecución.

La directora ejecutiva de Floridians for Alternatives to the Death Penalty, Grace Hannah, calificó la ejecución como una medida desproporcionada.

«Esto es un castigo cruel e inusual y un ultraje a la conciencia de todos los involucrados. Tiene 80 años, parece de 80 años y tiene los problemas de salud de alguien de 80 años», declaró.

No obstante, el juez del circuito Pat Siracusa rechazó suspender la ejecución al considerar que la edad avanzada del condenado no constituye, por sí sola, una excepción a la aplicación de la pena de muerte.

El caso permanece ahora en manos del Tribunal Supremo de Florida, aunque la propia defensa reconoce que las posibilidades de éxito son reducidas.

«No soy optimista», admitió Gerard Hooper, jefe asistente del CCRC, quien recordó que la mayoría de los magistrados del alto tribunal fueron nombrados por DeSantis.

Hooper añadió que no espera que el tribunal establezca un criterio general que excluya de la pena capital a los condenados mayores de 80 años.

La defensa también sostiene que la condena difícilmente habría prosperado bajo la legislación vigente en Florida. Occhicone fue sentenciado con una recomendación del jurado de 7 votos contra 5, mientras que la ley actual exige una mayoría mínima de 8-4 para imponer la pena de muerte.

Si la ejecución se lleva a cabo, Occhicone solo sería superado por Walter Leroy Moody Jr., ejecutado en Alabama en 2018 a los 83 años por el asesinato con carta bomba de un juez federal.

Su caso se produce en medio de un aumento histórico de las ejecuciones en Florida. En 2025, el estado ejecutó 19 reclusos, la cifra más alta registrada desde el restablecimiento de la pena de muerte en 1976 y casi la mitad de todas las ejecuciones realizadas en Estados Unidos durante ese año.

Este mismo martes está prevista la ejecución de Dennis Sochor, de 74 años, condenado por el asesinato de Patricia Gifford en 1982, en el condado de Broward.

Para la familia de la víctima, el largo proceso judicial finalmente llega a su fin. Marilyn Gifford, hermana de Patricia, declaró a la agencia AP: «Solo me alegra que esté ocurriendo en vida. Ojalá mi madre pudiera verlo».

DeSantis ha defendido el incremento de las ejecuciones con un argumento que ha reiterado desde el año pasado: «Algunos de estos crímenes se cometieron en los años 80. La justicia retrasada es justicia negada».

De acuerdo con la televisora WTVT, la permanencia de Occhicone durante casi 40 años en el corredor de la muerte ha supuesto un costo aproximado de 850,000 dólares para los contribuyentes de Florida, sin incluir los gastos derivados de las apelaciones judiciales.

Actualmente, tres reclusos son mayores que Occhicone en el corredor de la muerte de Florida, donde permanecen encarceladas alrededor de 242 personas.