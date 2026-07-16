VIRAL: Explota una batería en el aeropuerto de Miami en equipaje con destino a La Habana

Un video de apenas seis segundos en el que se ve una intensa humareda y los objetos de una maleta esparcidos por el suelo en el aeropuerto de Miami, se viralizó en las últimas horas.

Entre los primeros medios en hacerse eco de las imágenes estuvo Cubanos por el Mundo, que las publicó con el mensaje: "Momento en el que explota un Eco Flow de un pasajero en el Aeropuerto Internacional de Miami que viajaba a Cuba".

Sin embargo, el periodista de Univision, Javier Díaz, aclaró lo ocurrido.

«Las imágenes comenzaron a difundirse el 14 de julio en redes sociales, pero la explosión ocurrió varios días antes. El video es impactante debido al peligro que representa», explicó Díaz en un reportaje difundido en redes sociales.

El Aeropuerto Internacional de Miami emitió un comunicado oficial con los detalles exactos del incidente:

«El 9 de julio, poco antes de las 3:00 de la madrugada, se produjo un pequeño incendio en uno de los mostradores de facturación de la Terminal Central debido a que una batería de litio se incendió dentro del equipaje de un pasajero».Según las autoridades del aeropuerto, la situación se controló de inmediato: un ayudante de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade apagó el fuego con un extintor sin que se reportaran heridos ni cancelaciones de vuelos.

El equipaje pertenecía a un pasajero con destino a Cuba.

Las publicaciones en redes sociales señalaban que el dispositivo involucrado era un EcoFlow, una estación de energía portátil con batería de litio que se ha vuelto indispensable para miles de familias cubanas que enfrentan apagones de más de veinte horas diarias.

No obstante, el comunicado del aeropuerto citado por Javier Díaz, no lo precisa.

Pasajeros reorganizando maletas en el aeropuerto

El reportaje de Díaz mostró una escena que se repite a diario en Miami: pasajeros con destino a Cuba reorganizando su equipaje en pleno aeropuerto al descubrir que habían colocado baterías de litio en las maletas de bodega, lo cual está estrictamente prohibido.

Una pasajera entrevistada explicó que llevaba dos baterías portátiles y que las autoridades le informaron que no podía facturarlas, motivo por el cual decidió llevar una ella y otra su esposo como parte del equipaje de mano.

«Necesitamos llevar 10, 15 ó hasta 20 baterías porque, cuando se va la corriente eléctrica en Cuba, los apagones duran muchos días», precisó la entrevistada.

Las normas que hay que conocer antes de viajar

Díaz fue contundente en su llamado:

«Con estos viajes a Cuba que las personas llevan cualquier tipo de batería, usted no puede ir con una batería de litio por la parte de abajo del avión. Tiene que ir con ella en su maleta de manos y no se pueden exceder de dos baterías de litio porque eso sí pueden ser extremadamente peligrosas».

El periodista también advirtió sobre las consecuencias de ocultar información al momento del registro:

«No se le ocurra bajo ninguna circunstancia mentir cuando usted está haciendo el check-in para este viaje a Cuba porque si esconde algún tipo de dispositivo puede ser muy peligroso, sobre todo cuando el avión se encuentra en el aire».

Las normas de la Administración Federal de Aviación (FAA) son claras: las baterías de litio de repuesto deben viajar exclusivamente en el equipaje de mano, con un máximo de dos unidades de hasta 100 Wh por pasajero.

Las que superan los 160 Wh están prohibidas en aviones de pasajeros.

El incidente no puede entenderse sin la gravedad de la crisis energética en Cuba. El 10 de julio, el déficit de generación alcanzó un récord histórico de 2,341 MW, con apagones que en provincias como Matanzas han superado las 85 horas consecutivas.

El Sistema Electroenergético Nacional colapsó por cuarta vez en 2026, lo que ha disparado la demanda de equipos de respaldo energético entre las familias cubanas y sus parientes en el exterior.