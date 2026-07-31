Misil ruso Kh-101 impacta en Polonia y sacude a la OTAN en el incidente más grave desde el inicio de la guerra

Crater provocado por el impacto y primer ministro polaco Donald Tusk en el lugar de los hechos

Un misil de crucero ruso Kh-101 penetró el espacio aéreo polaco en la madrugada del jueves y fue a estrellarse en un campo agrícola de Tarnawa-Kolonia, en el voivodato de Lublin, a 94 kilómetros de la frontera con Ucrania, en lo que constituye la violación más grave del territorio de la OTAN desde el inicio de la invasión rusa.

El primer ministro polaco Donald Tusk confirmó en sus redes sociales la identidad del proyectil tras desplazarse personalmente al lugar del impacto: «La abrumadora mayoría de las pruebas —incluidos los fragmentos recuperados— apuntan a que se trata de un misil de crucero ruso Kh-101», declaró, advirtiendo además que «la desinformación rusa está en marcha».

El misil dejó un cráter de aproximadamente 10 metros de diámetro en terreno agrícola, con fragmentos dispersos en un radio de hasta dos kilómetros, sin que se reportaran víctimas ni daños en edificios residenciales, aunque el proyectil cayó a pocos kilómetros de zonas habitadas.

Tusk calificó el suceso de «incidente muy grave», pero descartó que Polonia fuera el blanco deliberado: «No hay absolutamente ninguna razón para creer que Polonia fuera el objetivo».

El misil formaba parte de uno de los ataques más masivos que Rusia ha lanzado contra Ucrania: más de 70 misiles —muchos de ellos balísticos— y más de 280 drones Shahed, de los cuales más de 260 fueron derribados.

Esa ofensiva dejó al menos ocho civiles muertos, incluidos niños, y más de 50 heridos en territorio ucraniano, según autoridades citadas por El Mundo.

Las alarmas antiaéreas sonaron en Polonia por primera vez ante una amenaza real —habían sido estrenadas apenas días antes en un simulacro— y la OTAN y las fuerzas polacas activaron de inmediato sus defensas aéreas y terrestres.

Según el coronel Martin O'Donnell, portavoz del Cuartel General Militar Aliado, el despliegue incluyó dos cazas polacos F-16, un avión de alerta temprana Saab 340, un helicóptero Mi-24 y un avión cisterna Airbus A330.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó el incidente de «otro acto temerario de Rusia y una peligrosa consecuencia de su guerra contra Ucrania», y prometió que la Alianza continuará «reforzando nuestra preparación para defendernos de cualquier amenaza, incluidos los ataques con misiles».

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue aún más directa: «Otra inaceptable violación de nuestro espacio aéreo de la UE causada por los últimos ataques de Rusia contra Ucrania, esta vez sobre Polonia».

Los analistas barajan dos hipótesis sobre lo ocurrido. La primera, y considerada más probable, es una provocación deliberada para testear los tiempos de respuesta y los procedimientos de la Alianza Atlántica.

La segunda apunta a un fallo técnico en el sistema de navegación o propulsión, aunque se considera remota: el Kh-101 tiene una precisión de entre el 70% y el 90%, y un desvío accidental de más de 100 kilómetros resulta técnicamente muy improbable.

No es la primera vez que Rusia viola el espacio aéreo polaco. En septiembre de 2025, unos 20 drones rusos cruzaron la frontera e impactaron en zonas rurales, lo que llevó a Polonia a invocar el Artículo 4 de la OTAN y a la Alianza a lanzar la operación Centinela Oriental para reforzar el flanco este.

El incidente se produce en un momento de escalada sostenida: un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos publicado este mes registra al menos 144 incidentes con drones de origen ruso en Europa entre 2024 y 2026, y Rumania acumula ya 18 incursiones aéreas rusas solo en lo que va de año.

Días antes del impacto, el presidente ucraniano Zelenski viajó a Washington para presionar a Trump por más defensa aérea, en un contexto en que las reservas de interceptores Patriot están agotadas en parte por la guerra en Irán y la producción de nuevas unidades podría tardar meses.