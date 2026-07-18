Presentaron libro inédito sobre Humberto Solás en Festival de Cine Pobre de Gibara

El lobby del Cine Jibá de Gibara fue escenario del lanzamiento de «Una misa para Solás», un libro de la periodista Lorena Massip que ofrece un retrato inédito del cineasta cubano Humberto Solás (1941-2008), presentado como parte del programa teórico de la vigésima edición del Festival Internacional de Cine Pobre.

La obra, que se lanzó el pasado martes 15, nació como tesis de graduación académica de su autora, quien, según informó La Luz Centro de Comunicación Cultural, «deseaba conocer más sobre el hombre que había sido Humberto Solás».

Para lograrlo, Massip realizó 30 entrevistas a actores y realizadores que trabajaron junto al director, construyendo así un relato coral que rescata anécdotas, contradicciones y momentos de entrega del cineasta, alejado del análisis técnico de su filmografía.

El volumen está prologado por el crítico y escritor Rafael Grillo, quien destacó el valor testimonial de la publicación y la consideró una perspectiva necesaria para comprender la complejidad de un artista esencial en la cultura cubana.

En el mismo acto, Sergio Benvenuto Solás, sobrino de Humberto Solás y director del certamen, presentó una muestra de carteles serigráficos inspirados en guiones inéditos que el cineasta nunca llegó a filmar.

La velada reunió a cineastas, críticos y público en torno a una publicación que, lejos de la solemnidad del mito, revela al hombre detrás de la figura pública de quien fundó este festival en abril de 2003 con la convicción de que el cine podía ser «pobre en recursos, pero rico en ideas».

Solás se integró al Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) en 1959, a los 17 años, y a lo largo de su carrera realizó aproximadamente más de una veintena de películas. Su obra más reconocida, «Lucía» (1968), es considerada una de las cintas más importantes del cine iberoamericano. Falleció en septiembre de 2008, tres años después de haber obtenido el Premio Nacional de Cine de Cuba.

Un dato que subraya la urgencia de iniciativas como este libro es que, según un reportaje de abril de 2025, solo «Lucía» ha sido restaurada digitalmente; el resto de la extensa obra de Solás permanece en riesgo de desaparecer por el deterioro físico de los originales y la falta de digitalización.

La vigésima edición del festival, que se celebra desde el pasado día 14 hasta este sábado 18 de julio de 2026, se desarrolla además en un contexto de grave crisis energética en la isla, con apagones de más de 50 horas consecutivas en la provincia de Holguín, lo que obligó a los organizadores a garantizar las proyecciones con generadores propios y pantallas al aire libre. El certamen, que reunió a creadores de cerca de 20 países, se trasladó de su fecha habitual en abril precisamente por esa crisis de combustible y energía, aunque mantuvo intacto su espíritu de reflexión y memoria, con Solás como eje de toda la programación.