Alertan sobre nueva modalidad de estafa con billetes de pesos cubanos en Guantánamo

Una alerta difundida en redes sociales advierte sobre la circulación de billetes falsos de 1,000 pesos cubanos en Guantánamo, elaborados a partir de billetes originales de 200 pesos cubanos (CUP) modificados para aparentar una denominación cinco veces mayor.

La alerta fue publicada por la página vocera del régimen «Guantánamo y su Verdad - Con la Fuerza del Pueblo» y está acompañada de una imagen que muestra visualmente la diferencia entre el billete legítimo y el falsificado, con un círculo señalando el número «200» visible en el billete adulterado.

La técnica consiste en alterar físicamente un billete auténtico de 200 CUP para que a simple vista parezca uno de 1,000 CUP.

Sin embargo, la falsificación tiene un punto débil: «al observarlos a contraluz se distingue claramente el número 200, lo que confirma la falsificación», según indica la alerta.

La zona de Sur Hospital, en la ciudad de Guantánamo, es el área donde se han concentrado los primeros casos reportados.

«Esta modalidad de estafa ya ha sido reportada en la zona de Sur Hospital, donde varias personas han resultado afectadas tras recibir estos billetes en transacciones cotidianas», señala el aviso.

La alerta recomienda a comerciantes y ciudadanos «extremar las precauciones al manejar efectivo, revisar cuidadosamente cada billete antes de aceptarlo y verificar cualquier sospecha».

Ante cualquier caso detectado, la población debe acudir a las autoridades: «Reportar estos casos permite a las autoridades investigar y actuar con mayor rapidez, contribuyendo a desarticular las redes de falsificadores y evitar que más personas sean víctimas».

Esta variante resulta potencialmente más engañosa que las técnicas documentadas en años anteriores, cuando los falsificadores usaban como base billetes de cinco o 10 pesos decolorados para sobreimprimir la imagen de 1,000 CUP.

El billete de 200 CUP comparte mayor similitud en papel y características de seguridad con el de 1,000 CUP, lo que dificulta la detección a primera vista, especialmente en transacciones rápidas.

El contexto económico agrava la situación: Cuba atraviesa una severa crisis de liquidez bancaria que ha intensificado el uso de efectivo físico, ampliando la exposición de la población a este tipo de fraudes.

Guantánamo tiene antecedentes recientes de actividad delictiva organizada vinculada a fraudes financieros.

En noviembre de 2025, las autoridades desarticularon en esa provincia una red nacional de estafadores que operaba con dólares falsos, defraudando cerca de seis millones de CUP y 1,000 dólares.

De igual forma, en febrero de este año también se alertó sobre otra modalidad de estafa con efectivo: doblar billetes de 500 pesos para que, al contar rápido, parezca que hay más dinero del real.

El Código Penal cubano (Ley No. 151 de 2022) establece sanciones de dos a cinco años de privación de libertad por falsificación de moneda, aunque la reincidencia de estas modalidades en distintas provincias del país evidencia que la amenaza persiste.