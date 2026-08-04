Nuevas alertas en Cuba apuntan a la falsificación de billetes de 500 pesos

Las alertas por falsificación de moneda en Cuba han escalado a una nueva denominación: en los últimos días, denuncias difundidas en redes sociales reportan la circulación de billetes falsos de 500 pesos cubanos (CUP), sumándose a las advertencias que ya existían sobre falsificaciones de 1,000 CUP.

Según los reportes, la técnica empleada consiste en tomar billetes auténticos de baja denominación —como los de cinco pesos— y modificar su apariencia para que simulen un valor cien veces mayor.

El método no es nuevo: una modalidad similar fue documentada en julio con billetes falsos de 1,000 CUP elaborados sobre billetes auténticos de 200 CUP en Guantánamo, donde el punto débil era que «al observarlos a contraluz se distingue claramente el número 200, lo que confirma la falsificación».

En el caso de los billetes de 500 CUP ahora alertados, las irregularidades pueden detectarse a simple vista en la impresión, el color o la textura.

Sin embargo, el riesgo aumenta en transacciones rápidas o cuando se manejan grandes cantidades de efectivo, como fajos contados con máquina, donde los billetes adulterados pueden pasar desapercibidos.

El fenómeno se agrava por la severa crisis de liquidez bancaria que atraviesa Cuba, la cual ha intensificado el uso de efectivo físico y ampliado la exposición de la población a este tipo de fraudes, especialmente en mercados informales y transacciones no reguladas.

Guantánamo ha concentrado varios de los episodios más recientes: en noviembre de 2025, las autoridades desarticularon allí una red nacional de estafadores que operaba con dólares falsos, con ocho detenidos y un fraude estimado en casi seis millones de CUP y 1,000 dólares.

En respuesta a la inflación y la escasez de efectivo, el Banco Central de Cuba puso en circulación en abril pasado nuevos billetes de 2,000 y 5,000 CUP, medida recibida con escepticismo por la población y que no ha frenado la actividad de los falsificadores.