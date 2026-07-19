Bruno Rodríguez culpa a EEUU de que en Cuba se haya hecho «difícil» ver el Mundial

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla aprovechó este domingo —día de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España— para publicar en Facebook una extensa declaración en la que atribuye al embargo estadounidense la dificultad que enfrentaron los cubanos para seguir el torneo, mientras reconoce de pasada la existencia de «insoportables apagones» en la isla.

«El cerco energético de EEUU contra Cuba no pudo bloquear el mundial, aunque nos hizo difícil verlo y seguirlo», escribió el ministro de Relaciones Exteriores en su publicación en Facebook, trasladando toda la responsabilidad a Washington y eludiendo la crisis estructural del sistema eléctrico cubano.

La realidad que vivieron los cubanos durante el mes del torneo fue otra: apagones de entre 20 y 24 horas diarias en La Habana y hasta 87 horas consecutivas en provincias como Matanzas, con un déficit eléctrico récord de 2,341 megavatios registrado el 8 de julio.

El Sistema Electroenergético Nacional sufrió al menos cinco colapsos totales solo en 2026, tres de ellos durante el propio Mundial —el 6, el 10 y el 14 de julio—, según datos técnicos documentados.

Mientras Rodríguez hablaba de «extraordinarios logros deportivos» que los cubanos «celebramos y disfrutamos», la televisión estatal Tele Rebelde apenas transmitió 10 minutos de la ceremonia inaugural del torneo antes de cambiar a ciclismo y voleibol, y los cubanos que pudieron ver partidos lo hicieron congregándose en el portal del Cine Yara en La Habana, ante la imposibilidad de hacerlo en sus hogares.

La plataforma estatal Picta, presentada como alternativa de transmisión, era inaccesible para la mayoría de la población por falta de electricidad y baja conectividad.

Expertos señalan que la causa principal de los apagones es la obsolescencia estructural de la infraestructura eléctrica: la termoeléctrica Antonio Guiteras, por ejemplo, acumuló 17 desconexiones en 2026 sin haber recibido mantenimiento capital desde 2010, décadas antes de las sanciones más recientes.

En su publicación, el canciller también aprovechó para criticar varias polémicas reales del torneo. Denunció la negación de visas y los «registros humillantes» a jugadores, árbitros y aficionados, en referencia a casos como el del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, detenido 11 horas en Miami y deportado pese a contar con visa válida y pasaporte diplomático.

Rodríguez también apuntó contra la presión de la Casa Blanca sobre la FIFA para revertir la expulsión del delantero estadounidense Folarin Balogun, calificándolo de «brutal interferencia». El Parlamento Europeo abrió una investigación sobre si el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue presionado políticamente por la Casa Blanca en ese caso.

El ministro también criticó los precios de las entradas, que alcanzaron hasta 30,000 dólares en reventa para la final, calificándolo de «aumento obsceno» en beneficio de élites.

Rodríguez cerró su publicación con una cita del fallecido astro argentino: «Como dijo Maradona, ¡La pelota no se mancha!».

No es la primera vez que el canciller recurre a este argumento ante foros internacionales: en julio de 2026 presentó ante la ONU una galería de fotos de apagones en La Habana —incluyendo quirófanos a oscuras— para culpar al embargo estadounidense de la crisis energética, en lo que se ha convertido en una estrategia sistemática del régimen para desviar la atención de sus propias responsabilidades.