Depresión tropical amenaza con fortalecerse y pone bajo vigilancia al noroeste de Florida

Florida se prepara para posible tormenta tropical mientras aumenta el riesgo de inundaciones

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) emitió este domingo su segundo aviso oficial para la Depresión Tropical Dos, un sistema prácticamente estacionario frente a la costa oeste de Florida que podría fortalecerse gradualmente y llevar condiciones de tormenta tropical al noroeste del estado.

Según el aviso número dos del NHC, emitido a las 4:00 p. m., hora del Centro, el sistema estaba ubicado cerca de los 27.5 grados de latitud norte y 85.0 grados de longitud oeste, aproximadamente 190 millas —310 kilómetros— al sur-sureste de Panama City, Florida.

La depresión presentaba vientos máximos sostenidos de 30 mph —45 km/h— y una presión mínima central de 1,010 milibares. En ese momento permanecía prácticamente estacionaria.

Para la costa comprendida entre el río Ochlockonee y la frontera entre Florida y Alabama se mantenía vigente una vigilancia de tormenta tropical, emitida desde el primer aviso del sistema.

«Se espera que la depresión se fortalezca gradualmente y podría llevar condiciones de tormenta tropical a sectores de la franja noroeste de Florida a partir del lunes por la noche», indicó el NHC.

El organismo pronosticó que el sistema podría convertirse en tormenta tropical durante el lunes. De alcanzar esa categoría, recibiría el nombre de Bertha y sería la segunda tormenta nombrada de la temporada atlántica de 2026. La primera fue Arthur.

La trayectoria prevista mostraba un movimiento muy lento hacia el noroeste o nor-noroeste durante uno o dos días, seguido de un giro hacia el oeste. El centro podría desplazarse cerca o a lo largo de la costa norte del Golfo de México durante los días siguientes.

El pronóstico oficial de trayectoria e intensidad contemplaba una intensidad máxima cercana a 60 mph para miércoles y jueves, cuando el sistema avanzaría hacia el oeste.

Sin embargo, el NHC advirtió que existía una incertidumbre considerable sobre su evolución.

En su discusión meteorológica, el organismo explicó que algunos modelos mostraban escenarios que iban desde una depresión débil hasta un huracán, pero señaló que la estructura amplia del sistema, el aire seco, la cizalladura y su cercanía a tierra podrían limitar su fortalecimiento.

Alabama, Mississippi, Luisiana y Texas deben vigilar la evolución del fenómeno, pues podrían requerirse nuevas vigilancias o advertencias durante los próximos días.

La depresión podría producir acumulados generales de dos a cuatro pulgadas de lluvia, con máximos locales cercanos a ocho pulgadas, hasta el viernes.

Las precipitaciones abarcarían desde el oeste de Florida hasta la costa central de Texas y podrían ocasionar inundaciones repentinas, especialmente en zonas urbanas.

También se pronosticó una marejada ciclónica de entre uno y tres pies desde Indian Pass hasta Chassahowitzka, Florida. Además, el oleaje generado por el sistema podría provocar corrientes marinas peligrosas.

El NHC había vigilado esta zona de baja presión durante varios días antes de clasificarla oficialmente como depresión tropical durante la mañana del domingo.

La Universidad Estatal de Colorado redujo su pronóstico para la temporada atlántica de 2026 a nueve tormentas nombradas, cuatro huracanes y un huracán de gran intensidad, principalmente debido al fortalecimiento previsto de El Niño.