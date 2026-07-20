¿Puede Cuba volver a reinar en el béisbol centroamericano?

Cuba llega a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 con una nómina definida y un objetivo que no admite ambigüedades: recuperar el oro en béisbol después de dos platas consecutivas que han prolongado una sequía de títulos que ya cumple 12 años.

El mánager Germán Mesa, quien asumió la dirección técnica en junio de 2025 con contrato hasta 2028, seleccionó 24 jugadores tras un proceso que abarcó la Serie Nacional, la Liga Élite y el seguimiento de peloteros con experiencia en ligas extranjeras. La filosofía del exestrella del campocorto es concreta: «lanzar bien, defender mejor y aprovechar cada oportunidad ofensiva que conceda el rival».

El cuerpo de lanzadores es la principal carta de presentación del equipo. Andy Vargas, Frank Herrera, José Ignacio Bermúdez y Raymond Figueredo encabezan un cuerpo de 11 pitchers que el cuerpo técnico considera capaz de marcar diferencias en un torneo corto, donde cada apertura puede inclinar una serie.

La ofensiva, en cambio, genera más dudas. Bateadores como Yoelquis Guibert, Yoel Yanqui y Yulieski Remón aportan calidad, pero el equipo no parece tener el poder de otras selecciones regionales. La producción oportuna, el corrido de bases y la ejecución táctica serán determinantes si Cuba quiere llegar lejos.

El torneo de béisbol arranca el 31 de julio y se extiende hasta el 8 de agosto. Cuba quedó encuadrada en el Grupo A junto a República Dominicana, Puerto Rico y Curazao, mientras que México, Panamá, Colombia y Nicaragua integran el Grupo B.

La anfitriona República Dominicana es el rival a vencer: la condición de local y el talento que suele concentrar la convierten en la favorita del torneo. Puerto Rico también representa un obstáculo de peso en la fase de grupos.

El historial respalda las aspiraciones cubanas. Cuba es el país más ganador en la historia del béisbol centroamericano, con 15 oros, tres platas y un bronce en 24 ediciones. Sin embargo, el último título llegó en Veracruz 2014. Desde entonces, dos platas: Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, donde la final ante México no llegó a disputarse por lluvia y el oro se adjudicó al equipo azteca por mejor récord en la ronda inicial.

El ciclo reciente ha sido turbulento. Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol 2026 ante Canadá en marzo, y fue excluida de la Serie del Caribe 2026 cuando el torneo se trasladó de Caracas a Guadalajara. Los Juegos de Santo Domingo representan, entonces, la primera gran oportunidad de Mesa para devolver a la selección al podio más alto del béisbol regional.

Hay un incentivo adicional que eleva la apuesta: el campeón del torneo se lleva el único cupo disponible para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, lo que convierte cada partido en una doble final.

Cuba no parte como favorita absoluta, pero sí como una de las candidatas reales al podio. Si el pitcheo responde y la ofensiva produce en los momentos decisivos, la escuadra antillana tiene argumentos para romper la racha y volver a lo más alto del béisbol centroamericano.