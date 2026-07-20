JD y Usha Vance anuncian el nacimiento de su cuarto hijo

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y su esposa, la segunda dama Usha Vance, anunciaron este domingo el nacimiento de su cuarto hijo, un niño llamado Alec Neel Vance, nacido en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en Bethesda, Maryland.

El anuncio llegó a través de un comunicado oficial con el sello de la Vicepresidencia, firmado por ambos cónyuges y publicado en la cuenta de X de Vance.

«Estamos muy emocionados de anunciar que nuestro bebé, Alec Neel Vance, nació esta mañana. Usha y el bebé están felices y saludables, y nuestros hijos están encantados de conocer a su hermanito», reza el texto del comunicado.

En el mismo documento, la pareja expresó su gratitud hacia el personal médico militar: «Los increíbles médicos militares y el personal del Centro Médico Walter Reed y la Unidad Médica de la Casa Blanca han sido una bendición. Estamos profundamente agradecidos por todo lo que han hecho por nuestra familia».

El nacimiento tiene un peso histórico considerable. Según AP News, Alec Neel Vance es el primer hijo nacido de un vicepresidente de Estados Unidos en funciones en más de 150 años.

El último precedente data de abril de 1870, cuando Schuyler Colfax, vicepresidente bajo Ulysses S. Grant, tuvo a su hijo Schuyler Colfax III.

Antes de Colfax, solo John C. Calhoun —con hijos nacidos en 1826 y 1829— y Hannibal Hamlin —con un hijo en 1862— habían sido padres mientras ocupaban la Vicepresidencia.

Alec se convierte en el cuarto hijo del matrimonio. Los tres mayores son Ewan Blaine Vance, de nueve años; Vivek Vance, de seis; y Mirabel Rose Vance, de cuatro.

El embarazo había sido anunciado el 20 de enero de 2026, el mismo día en que JD Vance asumió como 50.º vicepresidente bajo la segunda presidencia de Donald Trump.

En aquel momento, la pareja confirmó que esperaban un varón para finales de julio, y el nacimiento se produjo dentro de ese plazo.

El acontecimiento guarda coherencia con las posiciones públicas de Vance. En su discurso de investidura, el vicepresidente declaró: «Deseo un aumento en el número de bebés nacidos en Estados Unidos», una postura pronatalista que ha defendido de manera consistente desde que llegó al cargo.

Vance, quien evalúa aspirar a la presidencia en 2028, suma así un hito personal que también se inscribe en los registros históricos de la Vicepresidencia estadounidense.

La Casa Blanca publicó una felicitación oficial en redes sociales tras conocerse la noticia del nacimiento.