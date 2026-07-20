Funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. sobre Cuba: «El presidente mantiene todas sus opciones sobre la mesa»

Dos funcionarios del Departamento de Estado advirtieron este lunes que el presidente de Estados Unidos «mantiene todas sus opciones sobre la mesa» respecto a Cuba, en una llamada con periodistas convocada para defender un nuevo informe que acusa al régimen cubano de casi siete décadas de espionaje, subversión ideológica y exportación de revolución contra Washington.
El documento, titulado «Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI», fue publicado este lunes por el Departamento de Estado y tiene una extensión de 100 páginas. El secretario de Estado Marco Rubio lo presentó en su cuenta oficial afirmando que «por más de seis décadas, el régimen cubano ha sido el principal patrocinador del izquierdismo radical y el tercermundismo en los Estados Unidos. El pueblo americano merece saberlo».
En la llamada con periodistas, en la que estuvo presente el periodista Mario J. Pentón de Martí Noticias, los funcionarios describieron a La Habana como el «conserje» de los enemigos de Washington y sostuvieron que su influencia no es un fenómeno del pasado.
«Muy pocos estadounidenses son conscientes de hasta qué punto hoy, incluso en su estado degradado, el régimen cubano sigue inextricablemente ligado a estas redes extremistas, a menudo violentas, de izquierda en todo el mundo, en el hemisferio occidental y también en suelo estadounidense», afirmó uno de los funcionarios.
Según los funcionarios, el informe demuestra que la violencia política de izquierda y las ideas de la llamada nueva izquierda —incluyendo el tercermundismo, el marxismo racial y el comunismo social— tienen sus raíces directas en el proyecto comunista de Fidel Castro.
«Cuba es un Estado que, en su esencia, fue fundado con el objetivo singular de la degradación marxista y el derrocamiento de Estados Unidos», señaló uno de ellos.
El documento respalda esa tesis con una carta de Castro de 1958 en la que escribió: «Me juré a mí mismo que los americanos iban a pagar muy caro lo que estaban haciendo. Cuando esta guerra termine, comenzará para mí una guerra mucho más amplia y grande».
Los funcionarios también vincularon al régimen con organizaciones activas en suelo estadounidense. Mencionaron explícitamente a Democratic Socialists of America (DSA), CodePink, grupos anti-ICE y movimientos en campus universitarios, y calificaron a la DSA como «la próxima generación de la operación de influencia cubana en Estados Unidos», señalando que ha enviado delegaciones oficiales a la isla y sostenido reuniones con altos funcionarios del régimen.
«Esta misma red cubana sigue viva. Corre a través de organizaciones sin fines de lucro de izquierda en Nueva York, protestas anti-ICE, la DSA, grupos socialistas en todo el país y todos los levantamientos en campus universitarios que hemos visto en años recientes», dijo uno de los funcionarios.
El informe también detalla la presencia militar de potencias adversarias en la isla: Cuba alberga 18 instalaciones de inteligencia de señales, tres operadas por China y dos por Rusia, cuyos efectivos se han triplicado desde 2023. Desde ese mismo año, mercenarios cubanos han combatido en Ucrania a favor de Rusia.
La publicación se enmarca en la política de presión máxima de la administración Trump contra el régimen, que desde enero de 2025 ha reincorporado a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo, impuesto más de 240 sanciones y declarado en enero de 2026 una emergencia nacional señalando a la isla como amenaza inusual para la seguridad nacional.
El informe concluye con una advertencia directa: «Confundir la pobreza de Cuba con su inocuidad es malentender la amenaza por completo. Su poder siempre fue ideológico, subversivo y parasitario».
Preguntas frecuentes sobre el informe del Departamento de Estado de EE.UU. sobre Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué opciones mantiene Estados Unidos respecto a Cuba según el informe del Departamento de Estado?
El presidente de Estados Unidos mantiene todas sus opciones sobre la mesa respecto a Cuba, según funcionarios del Departamento de Estado. Esto incluye una política de máxima presión, sanciones y la posibilidad de nuevas medidas si se considera necesario.
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¿Qué acusa el informe al régimen cubano de hacer en Estados Unidos?
El informe acusa al régimen cubano de casi siete décadas de espionaje, subversión ideológica y exportación de revolución contra Washington. Describe a Cuba como un patrocinador del izquierdismo radical y el tercermundismo en EE.UU.
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¿Cómo ha influido el régimen cubano en movimientos radicales en Estados Unidos?
El informe sostiene que el régimen cubano ha influido en movimientos radicales en EE.UU. a través de una red de organizaciones que promueven ideas de izquierda extremista. Esto incluye conexiones con grupos como los Democratic Socialists of America y CodePink.
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¿Qué papel juegan potencias extranjeras en las operaciones de inteligencia en Cuba?
Cuba alberga 18 instalaciones de inteligencia de señales, de las cuales tres son operadas por China y dos por Rusia. Estas instalaciones permiten a estas potencias proyectar operaciones contra Estados Unidos desde Cuba.
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¿Cuál es la postura de la administración estadounidense sobre las reformas en Cuba?
La administración Trump exige reformas económicas y políticas reales en Cuba como condición para mejorar las relaciones bilaterales. El secretario de Estado Rubio ha criticado las reformas económicas de Díaz-Canel por ser insuficientes sin cambios estructurales en su sistema de gobierno.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.