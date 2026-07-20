Joven cubano lucha por su vida en Dubái y su familia no puede pagar la factura del hospital

Alejandro Montoya, un joven cubano que viajó a Dubái hace apenas unas semanas con la esperanza de comenzar una nueva vida trabajando en un restaurante, permanece hospitalizado tras sufrir un tromboembolismo pulmonar masivo que lo dejó al borde de la muerte. Mientras logra recuperarse, su familia enfrenta una factura médica de 47,000 dirhams —unos 12,800 dólares— que no tiene cómo pagar.

El caso fue dado a conocer por El Correo del Golfo en un reportaje publicado el pasado 18 de julio.

Montoya comenzó a trabajar el 22 de junio, pero pocos días después empezó a experimentar un intenso cansancio, dificultad para respirar y fuertes palpitaciones. En una primera consulta médica le diagnosticaron anemia severa y deficiencia de vitamina B12, aunque su estado continuó empeorando.

La situación llegó al límite cuando se desplomó en su centro de trabajo y tuvo que ser trasladado de urgencia en ambulancia.

Los médicos descubrieron entonces que sufría un cuadro crítico provocado por coágulos que habían bloqueado simultáneamente los pulmones y el corazón. El joven fue ingresado en la Unidad de Cuidados Coronarios, donde permaneció intubado y conectado a soporte vital.

Tras varios días de tratamiento, logró superar la fase más crítica y fue trasladado a una habitación de hospitalización, aunque continúa bajo atención médica especializada.

La emergencia dejó al descubierto otro problema: Montoya aún no había completado los trámites para obtener su visa de trabajo y permanecía en Emiratos Árabes Unidos con visa de turista.

Esa condición le impidió acceder al sistema hospitalario público o beneficiarse de tarifas subsidiadas. Según el reportaje, su familia intentó gestionar el traslado desde el inicio de la emergencia, pero las solicitudes fueron rechazadas debido a su estatus migratorio.

En Emiratos Árabes Unidos, el seguro médico es obligatorio para los trabajadores extranjeros y debe ser proporcionado por el empleador una vez concluido el proceso de residencia. Hasta entonces, quienes permanecen con visa de turista quedan sin cobertura sanitaria y deben asumir íntegramente el costo de cualquier atención médica.

La situación de Montoya refleja una realidad que viven numerosos cubanos que llegan a Dubái con la expectativa de regularizar su situación laboral pocas semanas después de arribar al país.

La visa de turista, cuyo costo suele oscilar entre 1,500 y 2,200 dólares, permite entrar legalmente a Emiratos, pero trabajar con ella constituye una infracción que puede acarrear multas de hasta 50,000 dirhams, la deportación y la prohibición permanente de obtener un permiso laboral, según especialistas en migración.

La familia del joven, integrada también por cubanos residentes en Dubái, ha pedido solidaridad y comprensión a la comunidad hispanohablante mientras intenta afrontar la emergencia.

Aunque no ha lanzado una campaña formal de recaudación de fondos, quienes deseen ofrecer ayuda pueden comunicarse con la madre de Alejandro Montoya a través del teléfono +971 56 927 5732.

El caso no es aislado. De acuerdo con El Toque, la comunidad cubana en Dubái continúa creciendo atraída por las oportunidades laborales, pero muchos migrantes enfrentan dificultades derivadas de la falta de documentación o de cobertura médica durante el proceso de regularización. Aunque el consulado cubano registra más de 500 residentes en Emiratos Árabes Unidos, diversas fuentes consideran que la cifra real es significativamente mayor.

Mientras tanto, la factura del hospital privado continúa aumentando y la familia desconoce cuándo podrá recibir el alta médica, un paso imprescindible para empezar a reconstruir la vida que Alejandro viajó a buscar tan lejos de Cuba.