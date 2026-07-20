Cubana muestra basurero en la esquina de su casa: «Dios mío, por eso hay tantas enfermedades y tantas cosas»

Una cubana denunció en TikTok el estado de la esquina de su casa, convertida en un basurero, y conectó directamente esa realidad con el aumento de enfermedades en la isla.

En un video de 42 segundos publicado el 16 de julio, la usuaria @flakigely2 muestra los desechos acumulados frente a su vivienda y explica la cadena de negligencias que llevó a esa situación: «Ahí había dos cestos de basura, pero el camión cada vez que viene, las pocas veces que viene, bota el cesto de basura, pero deja toda la basura, todo lo demás ahí regado».

Ante la inacción del servicio de recogida, los vecinos optaron por una solución desesperada que tampoco funcionó: «Como no recogen la basura, los vecinos le metieron la otra vez fuego a todo eso, pero ni con el fuego, es demasiado».

La autora cerró su denuncia con una frase que resume el hartazgo de miles de cubanos: «Ay Dios mío caballero, por eso es que hay tantas enfermedades y tantas cosas».

El testimonio no es un caso aislado. Desde febrero de 2026, la crisis de basura en La Habana alcanzó dimensiones de emergencia sanitaria, con solo 44 de los 106 camiones recolectores operativos —el 41,5% de la flota— paralizados por la escasez de diésel y el deterioro mecánico.

La capital cubana genera entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de basura al día, pero deja sin retirar hasta 23,814 metros cúbicos diarios, lo que ha multiplicado los microvertederos en esquinas, solares y parques de toda la ciudad.

La práctica de quemar los residuos acumulados, adoptada por vecinos sin otra salida, ha desatado cacerolazos y protestas en barrios como Lawton y Alamar, y libera dioxinas, furanos, monóxido de carbono y partículas finas PM2.5 con efectos documentados sobre la salud respiratoria, cardiovascular y neurológica.

La preocupación expresada por esta cubana tiene respaldo en la evidencia científica. Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten que la acumulación de residuos favorece la proliferación de vectores —como moscas, mosquitos y roedores— asociados a la transmisión de diversas enfermedades.

La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, advirtió en junio de 2026 que Cuba podría enfrentar una nueva epidemia de dengue por la circulación simultánea de los cuatro serotipos del virus.

La isla cerró 2025 con al menos 81,909 casos combinados de dengue y chikungunya y 65 fallecidos. En mayo de 2026 se confirmó además un brote de hepatitis A en el barrio Versalles, en Matanzas, con 18 casos activos.

La leptospirosis, transmitida por roedores que proliferan en los basureros, también figura entre las enfermedades en alza, y el Food Monitor Program alertó sobre el riesgo de una epidemia de gastroenteritis en cualquier momento.

Frente a la magnitud del colapso, el régimen autorizó 24 puntos de «incineración controlada» como medida temporal en mayo de 2026, mientras el ministro de Medio Ambiente declaraba que el gobierno «no incita la quema de basura a cielo abierto», una afirmación que contrasta con la realidad que documentan cada semana los propios cubanos en redes sociales.