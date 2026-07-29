Ulises Toirac sobre basureros en La Habana: «en cada barrio una infección»

El humorista cubano Ulises Toirac volvió a denunciar este martes la crisis de basura en La Habana con un video de cinco segundos publicado en Facebook en el que retrató con ironía y lenguaje coloquial el colapso del servicio de recolección de desechos en la capital cubana.

«En cada cuadra un basuplen / en cada barrio una infección / Cuadra por cuadra / barrio por pueblo / cochinaíta, la cagazón», escribió Toirac junto a imágenes de contenedores municipales azules completamente desbordados, con residuos derramados sobre la calzada de una calle arbolada de La Habana.

La publicación acumuló más de 10,000 vistas, 705 reacciones y un centenar de comentarios, lo que refleja la resonancia que el tema tiene entre los cubanos.

No es la primera vez que Toirac alerta sobre esta situación. En febrero alertó sobre los riesgos de quemar basura en la vía pública y compartió una foto de una «loma de basura» en el municipio Playa, comentando: «Si esto es así en esta barriada proletariamente aristocrática... no quiero ver resto».

En mayo criticó que el gobierno priorizara movilizaciones y propaganda en lugar de resolver los basureros y los apagones, y apenas tres días antes de esta publicación describió a Cuba como un «laberinto sin solución» donde «ya no es la luz al final del túnel... es que no hay túnel».

La denuncia del humorista refleja una crisis estructural que en 2026 ha alcanzado niveles críticos. Según datos recogidos por Infobae en su cobertura de la crisis sanitaria en La Habana, la ciudad genera entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de desechos al día, pero el sistema de recolección solo procesa entre 16,000 y 17,000, dejando sin recoger hasta 23,814 metros cúbicos diarios.

El colapso tiene causas concretas: en febrero, solo 44 de los 106 camiones recolectores de la capital estaban operativos, paralizados por la escasez de combustible y el deterioro mecánico de una flota sin mantenimiento.

La infraestructura es igualmente insuficiente. La Habana cuenta con apenas 10,000 contenedores cuando necesitaría entre 20,000 y 30,000 para cubrir la demanda real de la ciudad.

Ante el colapso del servicio, la quema de basura en la vía pública se ha extendido como salida improvisada, agravando los riesgos sanitarios. The New York Times en Español documentó la relación entre la acumulación de desechos y el avance del dengue, la chikungunya, la leptospirosis y la hepatitis A en la capital.

La magnitud del problema obligó incluso a la prensa estatal cubana a reconocer la situación en febrero, un hecho inusual dado el habitual silencio oficial sobre los fallos del sistema. La crisis también fue recogida por medios internacionales como Euronews y la propia Infobae entre febrero y junio de este año.

Toirac, uno de los humoristas más reconocidos de Cuba con más de 45 años de trayectoria artística, ha convertido sus redes sociales en una plataforma de crítica sostenida contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel, abordando desde los apagones y la represión hasta la mala gestión económica y, de forma recurrente, el problema de la basura que enferma y asfixia a La Habana.