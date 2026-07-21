Dólar y euro vuelven a subir en Cuba: así cierran este lunes

El dólar y el euro cerraron este lunes al alza en el mercado informal cubano. A las 8:00 p.m., hora de Cuba, el dólar alcanzó los 666 pesos cubanos (CUP), un peso más que el día anterior, mientras el euro se situó en 768 CUP, con un incremento de 2,5 pesos.
El MLC cayó hasta un valor orientativo de 457 CUP.
Todos estos datos proceden del monitor de la tasa de cambio del mercado informal cubano que CiberCuba estrenó este lunes. La herramienta ofrece cotizaciones de compra y venta del dólar, el euro y el MLC, calculadas mediante un sistema propio que analiza el mercado en tiempo real y se actualiza varias veces al día.
El dólar cierra en 666 pesos
El dólar estadounidense terminó la jornada con un valor medio de 666 CUP, frente a los 665 CUP del domingo, lo que representa un aumento de un peso, equivalente al 0,2 %.
Evolución de la tasa de cambio
En comparación con los 655 CUP registrados hace siete días, el billete verde acumula una subida de 11 pesos, o un 1,7 %.
Frente a los 695 CUP de hace 30 días, el dólar se encuentra 29 pesos por debajo, una caída del 4,2 %. Esta comparación debe interpretarse con cautela, ya que puede reflejar ajustes en la metodología del índice y no solamente movimientos del mercado.
Durante los últimos 30 días, el dólar alcanzó un máximo de 695 CUP y un mínimo de 610 CUP.
El euro sube hasta los 768 pesos
El euro cerró con un valor publicado de 768 CUP. El promedio exacto de las ofertas fue de 767,5 CUP, por lo que la subida respecto a los 765 CUP del día anterior fue de 2,5 pesos, equivalente al 0,3 %.
En los últimos siete días, la moneda europea acumula un avance de 12,5 pesos, o un 1,7 %, frente a los 755 CUP de la semana anterior.
Comparado con hace 30 días, el euro retrocede 28 pesos, un 3,5 %, desde una referencia entonces cercana a los 796 CUP. Esta diferencia también puede estar influida parcialmente por ajustes metodológicos.
Durante el último mes, el euro registró un máximo de 802 CUP y un mínimo de 688 CUP.
El MLC cae
El MLC cerró con un valor orientativo de aproximadamente 457 CUP. El promedio exacto se situó en 456,5 CUP, lo que representa una caída de 30,5 pesos, o un 6,3 %, respecto al valor medio de la jornada anterior.
Frente a la referencia aproximada de 482 CUP registrada hace siete días, el MLC acumula una disminución de 25 pesos, equivalente al 5,2 %.
En comparación con hace 30 días, se encuentra un peso por encima, una variación del 0,2 %. Durante ese período alcanzó un máximo de 543 CUP y un mínimo de 399 CUP.
Diferencia frente a la tasa oficial
La tasa oficial del Banco Central de Cuba correspondiente al Segmento III, vigente desde el 18 de julio, establece un valor de 592 CUP por dólar y 677 CUP por euro.
En comparación con esas referencias, el dólar informal cerró 74 pesos por encima de la tasa oficial, mientras el euro la superó por 91 pesos.
Durante los últimos 30 días, el dólar oficial pasó de 565 a 592 CUP, un aumento de 27 pesos. El euro oficial subió de 648 a 677 CUP, aunque llegó a alcanzar un máximo de 678 CUP durante ese período.
Equivalencia del dólar en pesos cubanos
- 1 USD = 666 CUP.
- 5 USD = 3.330 CUP.
- 10 USD = 6.660 CUP.
- 20 USD = 13.320 CUP.
- 50 USD = 33.300 CUP.
- 100 USD = 66.600 CUP.
Equivalencia del euro en pesos cubanos
Las equivalencias se calculan utilizando el promedio exacto de 767,5 CUP, aunque el valor general publicado aparece redondeado a 768 CUP.
- 1 EUR = aproximadamente 768 CUP.
- 5 EUR = 3.838 CUP.
- 10 EUR = 7.675 CUP.
- 20 EUR = 15.350 CUP.
- 50 EUR = 38.375 CUP.
- 100 EUR = 76.750 CUP.
- 200 EUR = 153.500 CUP.
- 500 EUR = 383.750 CUP.
Preguntas frecuentes sobre el mercado informal de divisas en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la tasa de cambio actual del dólar en el mercado informal cubano?
La tasa de cambio del dólar en el mercado informal de Cuba es de 666 pesos cubanos (CUP). Esta cifra refleja un aumento con respecto a jornadas anteriores, y muestra la continua depreciación del peso cubano frente a las divisas extranjeras.
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¿Cómo se compara la tasa de cambio del euro con la del dólar en Cuba?
El euro se cotiza a 768 pesos cubanos (CUP), superando al dólar en 102 pesos. Esto consolida al euro como la moneda más cara en el mercado paralelo cubano, reflejando una demanda más alta en comparación con el dólar.
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¿Qué es el MLC y cuál es su tasa de cambio actual en Cuba?
El MLC se cotiza aproximadamente a 457 pesos cubanos (CUP). Esta moneda se utiliza principalmente en transacciones digitales y comercios estatales, y su valor es más volátil y orientativo debido a la escasez de datos.
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¿Por qué existe una diferencia entre la tasa de cambio oficial y la del mercado informal en Cuba?
La diferencia se debe a la escasez estructural de divisas y la alta demanda en el mercado informal. El tipo de cambio oficial del Banco Central de Cuba es de 592 CUP por dólar y 677 CUP por euro, valores significativamente más bajos que los del mercado informal, lo que refleja la desconexión entre ambos mercados.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.