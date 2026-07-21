¿Podría quedar libre Nicolás Maduro? Un tratado de 1922 amenaza con complicar el caso en EE.UU.

Un tratado de extradición firmado hace más de un siglo entre Estados Unidos y Venezuela podría convertirse en un obstáculo para el proceso penal contra Nicolás Maduro, según una columna de opinión publicada por The New York Times.

Su autor sostiene que, si prospera esa interpretación jurídica, Estados Unidos podría verse obligado a liberarlo.

El caso regresará este miércoles 22 de julio ante el juez Alvin Hellerstein, del Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, durante una audiencia de seguimiento del proceso, la tercera comparecencia judicial de Maduro desde su traslado a Estados Unidos.

El nudo jurídico está en el tratado bilateral de extradición de 1922, aprobado por el Senado estadounidense y ratificado por el presidente, que tiene plena fuerza de ley.

Su cláusula central establece que «todas diferencias entre las partes contratantes, relativas a la interpretación o ejecución de este tratado, se decidirán por arbitramento».

El gobierno venezolano ha insistido públicamente en que la captura de Maduro fue ilegal según el derecho internacional.

Según el autor de la columna, esa controversia podría constituir una «diferencia entre las partes contratantes» capaz de activar la cláusula de arbitraje.

Además, la interpretación planteada en la columna establece que el juez Hellerstein debería suspender el proceso y remitir la disputa a un panel de árbitros independientes.

Si ese panel concluyera que la captura violó el tratado, Estados Unidos podría quedar obligado a liberar a Maduro.

El jurista David Sloss, editor de The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement, afirmó que no resultaría especialmente sorprendente que la disputa fuera retirada temporalmente de los tribunales y remitida a arbitraje.

Ese procedimiento, explicó, sería coherente con el enfoque habitual de los tribunales ante contratos que contienen cláusulas arbitrales.

Por su parte, el especialista en derecho internacional Steven Ratner explicó que, salvo que se dispusiera otra cosa, los árbitros probablemente seguirían los principios de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y examinarían el acuerdo a la luz de «las normas pertinentes del derecho internacional de 1922».

La Corte Suprema ha respaldado el principio subyacente en tres ocasiones distintas.

En 1886, en el caso Estados Unidos contra Rauscher, la Corte Suprema determinó que el acusado no podía ser juzgado por cargos distintos de aquellos por los que había sido extraditado desde el Reino Unido.

En 1927, el entonces presidente del Tribunal Supremo —el ex presidente William Howard Taft— afirmó que «el derecho de la corte» a retener acusados extranjeros «para su juicio» dependía del tratado aplicable.

Y en 1992, en el caso Estados Unidos contra Álvarez-Machaín, la Corte permitió el juicio de un ciudadano mexicano secuestrado por la DEA, pero reafirmó que un acusado «no puede ser enjuiciado en violación de los términos de un tratado de extradición».

La diferencia clave entre ese precedente de 1992 y el caso Maduro es que el tratado con Venezuela, a diferencia del tratado con México, contiene una cláusula de arbitraje obligatorio para resolver cualquier disputa sobre su interpretación.

El análisis concluye que «el juicio no puede continuar legalmente sin este paso» y advierte que «cualquier intento por parte de Estados Unidos de eludir el arbitraje» haría la operación «flagrantemente ilegítima también según las propias leyes estadounidenses».