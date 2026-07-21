EE.UU.: «El régimen cubano no podrá robar ni desviar esta ayuda»

Un avión de carga Boeing 737-800BCF de la compañía 7 Air Cargo, bautizado «Rosa», despegó este martes desde Miami con el primer cargamento del paquete de ayuda humanitaria de 100 millones de dólares que Estados Unidos destinó al pueblo cubano.

El vuelo contradice directamente las afirmaciones del régimen de La Habana, y el Departamento de Estado acompañó su mensaje con una advertencia categórica: el gobierno cubano no podrá apropiarse de estos recursos.

El cargamento inaugural transporta 700 kits de higiene y 700 artículos alimenticios con destino a La Habana, y su salida estuvo precedida por una conferencia de prensa con funcionarios estadounidenses en la pista del aeropuerto de Miami.

La distribución quedará en manos exclusivamente de Catholic Relief Services, Cáritas Cuba y la Iglesia Católica en Cuba, sin ninguna participación del gobierno cubano.

Jeremy P. Lewin, subsecretario de Estado en funciones para Asistencia Exterior, fue directo al respecto: «Esta no es su ayuda... No están en posición de tomar decisiones sobre esto», y advirtió que si el régimen interfiere, «serán responsables ante su propio pueblo y ante nosotros».

El mecanismo fue diseñado específicamente para blindar los recursos: Catholic Relief Services compra los productos directamente en Estados Unidos y los envía a Cuba; Cáritas Cuba no recibe dinero en efectivo en ningún momento.

El vuelo de este martes desmiente de forma directa lo que Miguel Díaz-Canel declaró el 19 de junio ante una televisora dominicana, cuando afirmó que la ayuda no comenzaría hasta después de septiembre y que no incluiría alimentos ni medicinas, calificando la oferta de «chiste».

El Departamento de Estado respondió sin ambigüedades: «Eso es total y absolutamente falso. Los envíos incluyen alimentos, tal como quedó demostrado durante las inspecciones realizadas en las fases de ayuda humanitaria tras el huracán Melissa».

Pese a sus críticas públicas, el propio Díaz-Canel había aceptado formalmente la ayuda por escrito.

El paquete total de 100 millones de dólares fue anunciado por el secretario de Estado Marco Rubio el 13 de mayo de 2026.

De ese monto, 60 millones serán gestionados por la Iglesia Católica y 40 millones por organizaciones no gubernamentales independientes. Se estima que el paquete completo beneficiará a entre 100,000 y 120,000 familias en toda la isla.

El lunes, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, se reunió con el director ejecutivo de Catholic Relief Services para coordinar la entrega directa, describiendo el esfuerzo como una forma de «evitar al codicioso e hipócrita régimen comunista de La Habana».

Este cargamento se suma a dos envíos anteriores por un total de nueve millones de dólares, canalizados desde enero de 2026 como respuesta al huracán Melissa, que azotó el oriente cubano el 29 de octubre de 2025 y afectó a más de tres millones de personas.

Cáritas Cuba reportó haber ejecutado el 82% de esos fondos previos, beneficiando a unas 8,800 familias en Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas, Bayamo y Guantánamo, llegando incluso a zonas remotas mediante carretas de bueyes y sin intermediación estatal.

El vuelo se produce en un momento de máxima tensión diplomática: el lunes, el Departamento de Estado publicó el informe «Cuba, capital del comunismo del siglo XXI», que acusa al régimen de casi siete décadas de espionaje y subversión en Estados Unidos.

Díaz-Canel respondió este martes atacando a Rubio, calificándolo de «uno de los funcionarios más corruptos de la actual administración, de probados nexos con narcotraficantes y terroristas de la Florida».

El Departamento de Estado cerró su declaración oficial con un mensaje dirigido al pueblo cubano: «Esta asistencia subraya la importancia del compromiso sostenido de Estados Unidos con el pueblo cubano, al proporcionar ayuda humanitaria de primera necesidad y un apoyo vital a quienes enfrentan una escasez cada vez mayor de alimentos, medicamentos, combustible y otros servicios esenciales».