Iglesia católica cubana aclara cómo se repartió ayuda enviada por EE.UU.: «Cáritas no recibió dinero, sino productos»

Cáritas Cuba Foto © Facebook / Cáritas Cuba

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El Arzobispado de Santiago de Cuba salió al paso de rumores y confusiones sobre el manejo de la ayuda humanitaria estadounidense y, en un mensaje difundido en Facebook, aclaró que Cáritas Cuba no recibió dinero en efectivo de los millones anunciados por el gobierno de Estados Unidos, sino productos destinados a familias damnificadas.

En su mensaje, la institución católica explicó el mecanismo real de la ayuda: el gobierno norteamericano gastó los fondos comprando mercancías directamente, que luego fueron enviadas a Cuba a través de Catholic Relief Services (CRS), la organización Cáritas de Estados Unidos, como intermediaria.

«Cáritas cubana no recibió un dólar de los 3 millones. Y ustedes dirán, pero si dieron 3 millones a través de Cáritas. Ellos dieron 3 millones en productos que tenían ese valor. Gastaron 3 millones de dólares en ayudar a las familias, pero ellos lo compraron. Nosotros hemos recibido los productos que ellos han comprado», se explica en el mensaje difundido por el Arzobispado.

La aclaración responde a una confusión extendida: que Cáritas manejaba una suma millonaria en efectivo y que cada cubano podía reclamar «lo que le correspondía».

La primera fase de 3 millones de dólares se distribuyó en las cuatro diócesis orientales —Guantánamo, Holguín, Bayamo-Manzanillo y Santiago de Cuba—, beneficiando a unas 8,000 familias damnificadas por el ciclón Melissa, que devastó el oriente cubano el 29 de octubre de 2025 como categoría 3, con vientos de 195 km/h y más de 2,2 millones de personas afectadas.

Más de 50 contenedores ingresaron por puertos y aeropuertos cubanos, repartidos por voluntarios de las comunidades parroquiales.

Para identificar a los beneficiarios, las comunidades realizaron un censo de familias perjudicadas, priorizando zonas rurales de Santiago de Cuba como El Cobre, Baire, Contramaestre, Palma Soriano y San Luis, donde los daños fueron mayores.

En la explicación difundida por el Arzobispado se subrayó que la entrega no hizo distinciones de ningún tipo: «Que no ha habido distinción a la hora de dar, que si es católico, que si es cristiano, que si es ateo, que si no lo es, que si es comunista, que si es esto, lo otro, es necesitado, porque ese es hijo de Dios».

También descartó roces con las autoridades cubanas durante el proceso: «No tuvimos dificultad con el Estado cubano. No, no la tuvimos. Lo pudimos hacer y para facilitar las cosas, pues se conversó, hace falta gasolina, en algunos momentos nos dieron la gasolina».

La segunda fase, de 6 millones de dólares, destinada igualmente a los damnificados del ciclón Melissa, empezó a ejecutarse en julio en las mismas cuatro diócesis orientales, siguiendo el mismo procedimiento.

La ayuda incluye módulos en cajas con la bandera estadounidense y el lema «La Caridad nos une con Cáritas»: uno de alimentos —con productos como aceite, arroz y frijoles— y otro con artículos de limpieza, cubos y recipientes para agua.

El proceso se enmarca en una ayuda humanitaria total que escala de forma significativa.

En el mensaje difundido por el Arzobispado también se mencionó una ampliación de la ayuda a 100 millones de dólares para toda Cuba, con la intención de beneficiar a unas 100,000 o 120,000 familias.

La explicación añadió que el Departamento de Estado valoró positivamente el trabajo realizado por Cáritas.

«Vamos a dar cien millones más, no ya para Santiago, Bayamo, Guanajay, Holguín, para toda Cuba y se piensa ayudar tal vez no sé si 100,000, 120,000 familias», confirmó el arzobispado, que también valoró positivamente la relación con Washington: «El Departamento de Estado vio muy bien el trabajo y muy serio. Son exigentes».