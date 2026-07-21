Anciana cubana de 92 años pide en la calle «aunque sea cinco pesitos» para poder comer

Una cubana de 92 años fue grabada mientras pedía unas monedas en la calle para poder pagar el almuerzo en un comedor, una escena que ha conmovido a miles de personas en redes sociales y vuelve a poner rostro a la creciente pobreza que afecta a los adultos mayores en la isla.

El video fue publicado en Facebook por Lizardo Bello González, quien explicó que el encuentro ocurrió de manera casual mientras esperaba a un amigo.

«Aunque sea cinco pesitos para ir al comedor a sacar el almuerzo», le pidió la anciana al acercarse.

«Esto es para que el mundo vea cómo está la situación en Cuba, caballero. Para que el mundo vea», dice Bello González al comenzar la grabación, mientras muestra a la mujer caminando por la calle con una bolsa amarilla.

La anciana aclara que nunca antes había tenido que pedir ayuda y explica que, además de las dificultades económicas, padece problemas de visión que limitan su movilidad.

«Lo que pasa es que tengo la vista mala y no puedo cruzar la calle», comenta. «Sí, para el comedor, lo que fuera, porque yo nunca he pedido», añade.

Conmovido por la situación, Bello González le entregó los 300 pesos cubanos que llevaba consigo.

«Yo no le doy más porque no tenía más, ¿sabes? Pero son trescientos pesitos; por lo menos una pizzita se puede comer», le dijo.

La escena lo dejó visiblemente afectado.

«Noventa y dos añitos, mire. En la calle pidiendo ayuda para poder comer. ¿Ven? Estas son las cosas que me parten el alma a mí», expresó.

De un encuentro casual a una iniciativa solidaria

Más allá de documentar la situación, Bello González aprovechó la publicación para promover un proyecto de ayuda a personas mayores.

Cada viernes, a las ocho de la mañana, organiza un desayuno gratuito para ancianos en un local ubicado en las calles 165 y 164, detrás del Policlínico María Fernández. Su objetivo es ampliar esa asistencia con el apoyo de otras personas.

«Ayúdenme a ayudarlos, por favor, mi gente. Con el granito de cada cual lo podemos lograr, a ver si les garantizamos al menos ese desayuno todos los días o al menos tres veces a la semana. Nuestros abuelitos lo están necesitando muchísimo», escribió junto al video.

Un problema que se repite en toda Cuba

La historia de esta mujer no es un hecho aislado.

En los últimos meses se han multiplicado los testimonios de ancianos obligados a pedir ayuda para alimentarse. En abril, un video grabado en Bayamo mostró a otra adulta mayor solicitando dinero en la vía pública, mientras que en mayo vecinos auxiliaron a una anciana que llevaba dos días sin comer.

La precariedad de los jubilados también queda reflejada en los datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, según los cuales el 79 % de las personas mayores de 70 años no logra hacer tres comidas diarias por falta de alimentos o recursos económicos. Además, ocho de cada diez cubanos mayores de 61 años aseguran que con frecuencia deben prescindir del desayuno, el almuerzo o la cena.

La situación se agrava porque la pensión mínima, fijada en 4,000 pesos mensuales desde septiembre de 2025, apenas equivale a unos pocos dólares al tipo de cambio informal y resulta insuficiente para cubrir el costo de la alimentación básica.

En junio, el propio gobierno provincial de Granma reconoció que no disponía de los recursos necesarios para pagar las pensiones de más de 111,000 jubilados, y este fin de semana el régimen anunció que mipymes y otros negocios locales participarán en el financiamiento del sistema de pensiones, una medida que evidencia las dificultades del Estado para sostener a más de 1.7 millones de jubilados.

Mientras tanto, iniciativas impulsadas por ciudadanos y organizaciones religiosas se han convertido en un salvavidas para muchos ancianos.

«Para que personas como usted no padezcan más de hambre ni de necesidad, por lo menos tengan un desayuno seguro por la mañana que comer», resumió Bello González al explicar por qué decidió ayudar.