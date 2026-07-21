Exhiben a un ladrón que robó un desodorante de una tienda habanera y luego regresó al local

Las cámaras de seguridad de una tienda privada en La Habana captaron el momento en que un hombre presuntamente robó un desodorante, pero lo que convirtió el caso en un fenómeno viral no fue el hurto, sino la insólita reacción del sospechoso cuando los propietarios lo enfrentaron con las imágenes tras regresar al lugar. El video, publicado por la tienda Clásica Habana en Facebook, supera ya los 1.46 millones de reproducciones.

Según relatan los dueños del establecimiento, el hombre llegó al local con la intención de cometer el robo. «Él entra ya con la carterita preparada. Lo cogió, lo echó. Es lo que menos se esperó, que en toda la tienda habían cámaras», explican mientras muestran las grabaciones, en las que se observa cómo el cliente toma el producto y lo esconde entre sus pertenencias sin advertir que todo estaba siendo registrado.

Días después, cuando regresó al negocio, los propietarios decidieron confrontarlo con las imágenes. Sin embargo, lejos de admitir lo ocurrido o intentar marcharse, el hombre negó rotundamente haber robado.

«Yo no robé, yo lo que miré es eso y le dije a la señora que no lo quería», aseguró durante la discusión. Incluso reveló su identidad —«Juan Carlos me llamo yo»— y afirmó que vivía «en la esquina» del establecimiento, una actitud que provocó una ola de comentarios irónicos entre los usuarios de las redes sociales.

Los dueños le informaron que las cámaras lo habían captado robando en tres días diferentes y le advirtieron que presentarían una denuncia formal. Durante el intercambio insistieron en una frase que terminó convirtiéndose en el sello del video: «No es lo que dice, es lo que diga la cámara». La expresión, repetida varias veces en la grabación, ha sido citada por miles de usuarios entre las más de 46,000 reacciones que acumula la publicación.

El desenlace también llamó la atención de numerosos internautas. Varios señalaron que el hombre abandonó el establecimiento sin ser detenido ni entregar el desodorante. «Pero al final no hicieron nada, se llevó el desodorante», escribió una usuaria. Otro comentó: «El convencido de que no había hecho nada, dando nombre y dirección y todo. Me gustaría ver cómo termina eso».

Los propietarios explicaron que decidieron hacer públicas las imágenes con un propósito preventivo. «Las cámaras de nuestra tienda captaron a esta persona en el momento de un robo. Hacemos público este material para que otros comerciantes estén prevenidos y no pasen por la misma situación», indicaron en la publicación, donde además pidieron que cualquier persona que identifique al sospechoso se comunique con el negocio.

La difusión de videos de este tipo se ha vuelto cada vez más frecuente en Cuba, especialmente entre propietarios de pequeños negocios que recurren a las redes sociales para denunciar robos y alertar a otros comerciantes ante la percepción de una respuesta insuficiente de las autoridades.

El fenómeno ocurre en un contexto de aumento de los delitos contra la propiedad. Una investigación de elTOQUE documentó que en 2025 se verificaron 1,536 robos en el país, un incremento del 115 % respecto al año anterior y del 479 % en comparación con 2023. Por su parte, el Ministerio del Interior reconoció en febrero de 2026 un aumento del 25 % en los delitos contra la propiedad, atribuyéndolo a la «compleja situación económica» que atraviesa el país.

En este caso, el hecho de que el objeto sustraído fuera un desodorante —un producto básico que suele escasear y alcanzar precios elevados en Cuba— añade otra dimensión a un episodio que refleja tanto el deterioro económico como la creciente preocupación de los emprendedores privados por la inseguridad.