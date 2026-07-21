Los gritos y llantos desconsolados de una familia al ver llegar a este cubano en aeropuerto de Cuba

Un holguinero radicado en Miami regresó este martes a Cuba tras cuatro años y tres meses de ausencia, protagonizando un reencuentro que partió el corazón a quienes lo presenciaron: gritos, llantos desconsolados y abrazos que resumían años de separación, todo captado en un video publicado en TikTok por el usuario @elpelvico0512.

El clip, de casi tres minutos de duración, abre con una narración que describe el dolor de quien emigra sin saber cuándo volverá: «cargando una maleta repleta de sueños y me marché bien lejos a un lugar lo que sea por la familia».

La voz en el video también evoca a su madre, a sus hijos y a su esposa: «mi vieja que entre llanto me dio un fuerte abrazo, cuídate decía, mis hijos, mi mujer, esa gente del barrio».

Luego viene la confesión más dura: «la verdad no sé si Dios me regale la dicha de volver, lo cierto es que me da tan duro no ver a mis hijos, estar aquí no es para todo el mundo, no es fácil como parece ser».

El momento del reencuentro en el aeropuerto condensa todo ese peso acumulado en una sola frase que se escucha entre el llanto: «cuatro años y tres meses sin venir a Cuba, mira los hijos, los nietos que no conocen».

Algunas voces intentan contener la emoción desbordada: «vamos, dale, vamos, chico, ponte fuerte, qué pasa, no conoce ni a los…», sin poder terminar la oración.

Otra voz en el video señala un detalle que resume el drama de miles de familias cubanas: «mejor dejó los hijos hasta chiquitos cuando se fue».

Escenas similares se han repetido en los aeropuertos cubanos con una frecuencia que refleja la magnitud del éxodo. Yali regresó a Cuba tras cuatro años y dos meses el 13 de junio pasado, generando gritos y lágrimas que acumularon casi 710,000 visualizaciones en TikTok.

El 3 de julio, un padre cubano regresó tras cuatro años y su hijo reaccionó con un espontáneo «¡No jodas!» al verlo aparecer, en un clip que superó las 24,000 visualizaciones.

En junio, Pedro Solano abrazó a su madre en Cuba después de 20 años de ausencia, en otro video que conmovió a la diáspora.

El fenómeno no es casual: desde 2022, más de un millón de cubanos han abandonado la isla, dejando atrás familias enteras en todas las provincias del país, incluida Holguín, una de las de mayor tradición emigratoria hacia Estados Unidos.

El Aeropuerto Internacional Frank País de Holguín opera entre 55 y 60 vuelos internacionales semanales desde Miami y otras ciudades, convirtiéndose en uno de los escenarios más frecuentes de estos reencuentros que sacuden las redes sociales.

El video de @elpelvico0512 cierra con una frase que sintetiza lo que sienten quienes emigran y los que esperan: «esto es un sentimiento raro, pero buscando lo mío, dame fuerzas, Señor, porque se siente un vacío».