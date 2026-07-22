Mercado informal de divisas en Cuba abre con cambios moderados este miércoles

Calle en La Habana y billete de cien dólares (Imagen de referencia)

El mercado informal de divisas en Cuba abre este miércoles 22 de julio con un comportamiento dispar entre sus principales monedas de referencia.

El dólar estadounidense se mantiene prácticamente congelado, el euro gana terreno de forma moderada y la MLC -con datos escasos- retrocede ligeramente.

La jornada arranca sin grandes sobresaltos, aunque la tendencia semanal al alza del dólar y del euro sigue siendo el rasgo más destacado del mercado en los últimos días.

El dólar (USD)

El dólar estadounidense se cotiza a 668 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, con una compra en 665 CUP y una venta en 670 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

Esto representa un aumento de apenas 1 peso respecto a la jornada anterior, cuando se ubicaba en 667 CUP, lo que equivale a una variación de apenas el 0,1%.

En el balance semanal, el dólar acumula una subida de 12,5 pesos frente a los 655 CUP de hace siete días, un alza del 1,9%.

Respecto a hace 30 días, cuando se situaba en 694 CUP, la cotización actual es inferior en 26,5 pesos, aunque esta comparación debe tomarse con prudencia, ya que puede reflejar ajustes de metodología del índice y no únicamente movimiento de mercado.

En los últimos 30 días, el dólar ha oscilado entre un mínimo de 610 CUP y un máximo de 695 CUP.

La demanda de dólares sigue elevada entre quienes buscan proteger sus ahorros ante la depreciación del peso.

El euro (EUR)

El euro escala hasta los 775 pesos cubanos (CUP), con una compra en 770 CUP y una venta en 780 CUP.

Esto supone un aumento de 4,5 pesos respecto a la sesión previa, cuando se cotizaba en 771 CUP, una subida del 0,6%.

En la comparativa semanal, el euro gana 20 pesos frente a los 755 CUP de hace siete días, lo que representa un avance del 2,6%.

Hace 30 días se situaba en 793 CUP, por encima del nivel actual, aunque esta diferencia puede obedecer en parte a ajustes metodológicos del índice.

En el último mes, el euro ha marcado un máximo de 802 CUP y un mínimo de 688 CUP.

Se afirma como la divisa más cara del mercado paralelo cubano, superando al dólar por 107 pesos.

Moneda Libremente Convertible (MLC)

La Moneda Libremente Convertible (MLC), por su parte, se ubica en torno a los 439 pesos cubanos (CUP), con una compra en 411 CUP y una venta en 467 CUP.

Este valor debe tomarse como meramente orientativo, dado que la fuente advierte que los datos disponibles en esta franja horaria son escasos.

Respecto a la jornada anterior, cuando se situaba en 441 CUP, registra una caída de 2 pesos, equivalente al 0,5%.

En la comparativa semanal, el retroceso es más pronunciado: hace siete días cotizaba en 488 CUP, lo que implica una caída de 48,5 pesos, un descenso del 9,9%.

En los últimos 30 días ha oscilado entre un mínimo de 399 CUP y un máximo de 543 CUP.

Sin existencia física, su uso se limita a los comercios estatales que la aceptan, lo que restringe su circulación frente a las divisas en efectivo.

Tasa de cambio del dólar USD a CUP: 668 CUP .

. Tasa de cambio del euro EUR a CUP: 775 CUP .

. Tasa de cambio del MLC a CUP: 439 CUP (valor orientativo, pocos datos).

El tipo de cambio oficial del Banco Central de Cuba (Segmento III), fijado este miércoles en 596 CUP por dólar y 680 CUP por euro, se mantiene muy por debajo de los valores que rigen en la práctica cotidiana en el mercado informal de divisas.

La brecha entre ambos mercados supera los 72 pesos en el caso del dólar y los 95 pesos en el del euro, una distancia que ilustra la desconexión entre la política cambiaria oficial y la realidad económica de la población.

Aunque el Segmento III fue presentado como un mecanismo cambiario más flexible, su cotización oficial continúa muy distante de la del mercado informal y no logra satisfacer la demanda real de divisas de la población.

En el último mes, el dólar oficial ha pasado de 565 a 596 CUP, y el euro oficial, de 648 a 680 CUP, ajustes que no han logrado cerrar la brecha con el mercado paralelo.

En un escenario de inflación sostenida, bajos salarios estatales y creciente dolarización parcial de la economía, cada variación en el mercado informal impacta directamente en los precios internos y en la capacidad adquisitiva de los cubanos.

La estabilidad relativa del dólar y el avance moderado del euro en esta apertura no alivian la presión sobre quienes dependen del peso cubano para cubrir sus necesidades diarias.

La Tasa de Cambio de CiberCuba es un índice del mercado informal cubano elaborado a partir del análisis automatizado de miles de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook.

El cálculo descarta ofertas atípicas y mensajes de spam, pondera cada operación según su antigüedad y consolida un valor representativo que se actualiza varias veces al día.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este miércoles 22 de julio de 2026

1 USD = 668 CUP.

5 USD = 3,340 CUP.

10 USD = 6,680 CUP.

20 USD = 13,360 CUP.

50 USD = 33,400 CUP.

100 USD = 66,800 CUP.

Equivalencia de billetes de Euro (EUR) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este miércoles 22 de julio de 2026