Odrisamer Despaigne reforzará la rotación de las Águilas Cibaeñas en la próxima temporada de LIDOM

El lanzador cubano Odrisamer Despaigne llegó a un acuerdo con las Águilas Cibaeñas para integrarse a la próxima temporada invernal de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), según confirmó el periodista Francys Romero a través de fuentes cercanas a la negociación.
El pacto aún no ha sido formalizado, pero se espera que el anuncio oficial se produzca en las próximas semanas.
Despaigne llega en un momento de alto rendimiento: a sus 39 años, el habanero encabeza la Liga Mexicana de Béisbol 2026 en innings lanzados con 95.0 entradas trabajadas con Caliente de Durango, lo que lo convierte en el abridor más utilizado del circuito.
Además de su durabilidad, el derecho exhibe una efectividad de 3.88, cifra que lo sitúa entre los diez mejores lanzadores del campeonato mexicano y respalda su condición de abridor confiable y de alto volumen.
Para las Águilas, una de las organizaciones más exitosas del béisbol dominicano, la incorporación del cubano representa un refuerzo de experiencia probada en múltiples ligas profesionales del mundo.
Este no será el primer encuentro de Despaigne con la franquicia de Santiago de los Caballeros. En enero de este año, el lanzador fue contratado por las Águilas para el Round Robin de la temporada LIDOM 2025-2026, debutando ante los Gigantes del Cibao el 11 de enero.
Sin embargo, su estadía fue breve: diez días después fue transferido a los Toros del Este, equipo con el que llegó a la final de LIDOM. En el Juego 3 de esa serie ante los Leones del Escogido, Despaigne brilló con una actuación destacada: lanzó 5.2 entradas, permitió dos carreras y ponchó siete bateadores, con una recta que promedió 92.9 mph y alcanzó 94.2 mph.
La trayectoria internacional del habanero incluye seis temporadas en Grandes Ligas con los Padres de San Diego, Orioles de Baltimore, Marlins de Miami, Angels de Los Ángeles y White Sox de Chicago, acumulando 363.0 innings y marca de 13-26 en el máximo circuito.
Tras su etapa en MLB, Despaigne pasó por la Liga de Corea del Sur con KT Wiz, donde en 2020 registró su mejor campaña con marca de 15-8, efectividad de 4.33 y más de 200 innings lanzados, antes de establecerse en la Liga Mexicana de Béisbol.
Con un brazo probado en tres continentes y la capacidad de absorber una carga elevada de trabajo, Despaigne se perfila como una de las adquisiciones más sólidas de cara a la temporada invernal 2026-2027 de LIDOM, reforzando un cuerpo de lanzadores que aspira a competir por el título desde el primer día del campeonato.
Preguntas frecuentes sobre Odrisamer Despaigne y su incorporación a las Águilas Cibaeñas
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Odrisamer Despaigne y cuál es su trayectoria en el béisbol?
Odrisamer Despaigne es un lanzador cubano con experiencia en varias ligas profesionales, incluidas las Grandes Ligas, la Liga de Corea del Sur y la Liga Mexicana de Béisbol. En MLB, jugó para equipos como los Padres de San Diego, Orioles de Baltimore, Marlins de Miami, Angels de Los Ángeles y White Sox de Chicago. Actualmente, lidera la Liga Mexicana de Béisbol en innings lanzados y tiene una notable efectividad de 3.88.
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¿Qué representa la incorporación de Despaigne para las Águilas Cibaeñas?
La incorporación de Odrisamer Despaigne representa un refuerzo de experiencia probada para las Águilas Cibaeñas. Su capacidad de absorber una carga elevada de trabajo y su experiencia en múltiples ligas profesionales lo convierten en una adquisición valiosa para el equipo, que busca competir por el título en la temporada invernal 2026-2027 de LIDOM.
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¿Cómo fue la actuación de Despaigne en su último encuentro con las Águilas Cibaeñas?
La última actuación de Despaigne con las Águilas Cibaeñas fue en enero de 2026, cuando participó en el Round Robin de la temporada LIDOM 2025-2026. Debutó contra los Gigantes del Cibao y fue transferido a los Toros del Este diez días después, con quienes tuvo una actuación destacada en la final de LIDOM.
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¿Cuál es el rendimiento actual de Odrisamer Despaigne en la Liga Mexicana de Béisbol?
En la Liga Mexicana de Béisbol 2026, Odrisamer Despaigne lidera en innings lanzados con 95.0 entradas y tiene una efectividad de 3.88, lo que lo coloca entre los diez mejores lanzadores del campeonato. Su actuación destaca por su durabilidad y confiabilidad como abridor.
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