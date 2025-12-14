Odrisamer Despaigne suma su sexta victoria en temporada de la Liga Mexicana del Pacífico

Vídeos relacionados:

El lanzador cubano Odrisamer Despaigne logró este sábado su sexta victoria de la temporada invernal con los Yaquis de Obregón, consolidándose como una de las piezas más consistentes del pitcheo en la Liga Mexicana del Pacífico.

De acuerdo con el periodista Francys Romero en sus redes sociales, el derecho trabajó siete innings, permitió una sola carrera y ponchó a cinco bateadores, actuación con la que redujo su efectividad a 2.88.

Gracias a su rendimiento, Despaigne se ubica actualmente cuarto en efectividad en todo el circuito, además de ocupar el sexto puesto en entradas lanzadas (59.1) y el séptimo en promedio ofensivo del rival (.243).

El veterano, oriundo de La Habana, continúa mostrando solidez y control desde el montículo, siendo un brazo clave para las aspiraciones de Obregón en la recta final del campeonato.